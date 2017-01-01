BES Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) emeklilik olduğunuz zaman alacağınız emekli maaşının yanı sıra, hayatınızı daha kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir özel bir yatırım sistemidir.

2003 yılında oluşturulan Bireysel emeklilik (BES) gönüllü katılımla gerçekleşen ve uzun vadede düşünülecek bir tasarruf türüdür. BES bir nevi Sosyal Güvenlik Sisteminin yanı sıra ek gelir elde edeceğiniz ve geleceğinize yapacağınız yatırımdır.

BES ile çalışma hayatınız boyunca sahip olduğunuz gelirin bir kısmını değerlendirerek emeklilik döneminizde rahat edebilirsiniz.

Sosyal güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olan BES’ten faydalanmak istiyorsanız mevcut bir kurum seçerek aylık ödeme takviminizi yakından takip etmelisiniz.

Kimler BES’ten faydalanabilir?

18 yaşını doldurmuş, çalışan ya da çalışmayan herkes bireysel emeklilik sisteminden faydalanabilir.

BES’te en az ne kadar kalınmalı?

BES’ten faydalanmak için en az 10 yıl süre ile sistemde kalınmalı ve 56 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

BES’te devlet katkısı ne kadar?

Bireysel emeklilik sistemine ödeme yaptığınız tutarının yüzde 25’i ve ilgili yıldaki brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’i devlet katkısı olarak hesabınıza yansıtılır. Bireysel emeklilik hesabı oluşturarak siz de devlet katkısından faydalanabilirsiniz.

BES’te mali durumunuzdan kaynaklanan sorunlar nedeni ile ödemeye istediğiniz zaman ara verebilirsiniz.