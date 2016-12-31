Kahve emtiasında nasıl işlem yapılır?

Forex piyasasında işlem gören tarımsal emtialardan biri olan kahvede nasıl işlem yapılır? Kahve emtiasında potansiyel yatırım fırsatları nasıl değerlendirilir? İşte kahvede yatırım yapmanın yolları…

Emtia çeşitlerinden biri olan kahveye yatırım yapabilirsiniz. Nasıl mı? Dünyanın en büyük finans piyasası Forex’te ürüne fizikken sahip olmadan sadece fiyat üzerinden alım-satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Forex piyasasında işlem gören tarımsal emtialar arasında yer alan kahvenin gelin ilk olarak tarihine ardından da kahve fiyatını etkileyen unsurlara değinelim.

Kahve M.Ö 8. yüzyılın ortalarında Etiyopya’da bulunan bir bitkidir. Rivayetlere göre; kahvenin keşfi bir çobanın sürüsünü otlatırken koyunlarının yediği bitki sonrası hareketlendiğini fark etmesiyle başlamıştır. Çobanın bitkiyi bulmasıyla kahve zaman içinde tüm halk tarafından öğrenilmiştir. Kahve 1517 yılında Sultan Selim döneminde İstanbul’da getirilmiştir. İlk olarak Arap Yarımadasına sonrasında Avrupa’ya ardından da tüm dünyaya yayılmıştır.

Dünyanın en büyük kahve üreticileri hangileri?

Brezilya, Vietnam, Kolombiya dünyanın en büyük kahve üreticileridir. Ayrıca kahve üretici ülkeleri arasında yer alan Brezilya’da ilk kahve ithali 1727 yılında yapılmaya başlanmıştır. Kahve ticareti üretici ülkeler için gelir kaynağının neredeyse yüzde 80’nini oluşturmaktadır.

Kahve iki çeşittir; Arabika ve Robusta. Kraft, Nestle, Sara Le, Procter&Gamble gibi kahve markaları ise robusta kahve çeşidinden üretilmektedir. Bu markalar dünya kahve talebinin yüzde ellisi karşılamaktadır.

Kahve fiyatı nelerden etkilenir?

Forex piyasasında “coffee” koduyla işlem gören kahve son 10 yıl içerisinde 2011 yılında en yüksek değer olarak 299, 35 dolar seviyesini gördü. 2016 yılında ise en düşük seviye olarak 119,92 dolar değerini kaydetti. Peki, kahve fiyatları nelerden etkilenir? Dünyada petrolden sonra en büyük ticareti alanını oluşturan ikinci emtia kahveye yatırım yaparken kahve fiyatını etkileyecek unsurları yakından takip etmelisiniz. Kahve fiyatını etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz; mevsimsel etkenler (kuraklık, don) gelişmiş ülke ekonomilerinde yaşanan gelişmeler ve jeopolitik riskler. Bunların yanı sıra doğru bir yatırım için strateji oluşturmalı ve oluşturduğunuz stratejiye uygun hareket etmelisiniz. Böylelikle siz de başarılı yatırımcılar arasında yer alabilirsiniz.