Airsoft Nedir?

Airsoft, bilgisayarlar veya oyun konsollarında oynanan Counter- Strike benzeri, gerçek savaş similasyon oyunudur. 1970’li yıllarda, ABD’nin Japon ordusuna uyguladığı silah üretimi ve ithalatının yasaklanması sonucunda Japonya’da ortaya çıkan Airsoft, paintball’dan farklı olarak kullanılan silahı türüne göre değişen 6, 7 ve 8 mm’lik, biyolojik olarak çözülebilen plastik boncuklar kullanılır. Plastik boncukları fırlatmak için silahın içindeki piston ile ürettiği sıkıştırılmış havayı ya da 340 gramlık CO2 tüplerin kullanıldığı Airsoft silahları kesinlikle barut veya gerçek kurşun kullanılmayacak şekilde üretilmiştir.

Nasıl oynanır?

Paintball’a benzer bir şekilde oynanan Airsoft, iki kişi veya takım birbirine karşı yarışır. Airsoft’taki amaç genelde karşı takım mensuplarını vurarak geçici veya oynanan tur boyunca oyundan çıkarmaktır. Airsoft oyununda Paintball’ın aksine, patlayan boya topları yerine patlamayan mühimmat kullandığı ve vurulan oyuncu üzerinde herhangi bir iz bırakmadığı için, oyuncular vuruldukları zaman ellerini kaldırıp haber vermeli veya ölü taklidi yapmakla yükümlüdürler.

Buna rağmen atılan boncukların gözle görülebilir hızda hareket etmesi sebebiyle oyuncular vurulduğu zaman fark edilebilir. Vurulduğu zaman kabul veya itiraf etmeyen oyuncular hakem tarafından veya oylamayla diskalifiye edilir.

Ayrıca gerçekçi bir savaş similasyonu olan Airsoft oynanırken, oyuncular Paintball’daki açık renkli naylon üniformalar yerine askeri üniformalar, hücum yelekleri, miğfer, eldiven, kamuflaj gibi teçhizat kullanılır. Bu tip kıyafet ve teçhizat gerçekçilik ve ambiyanstan ziyade, kamufle olabilmek, rahat hareket edebilmek ve yedek sarjörler ile mühimmatın taşınabilmesi için kullanılır.

Airsoft’ta kullanılan silahların, gerçek silahların birebir kopyası olduğu için namlusunun turuncuya veya kırmızıya boyanması gerekmektedir.