Borsa günü nasıl kapadı? 20.01.2017

Borsa İstanbul endeksi günü yüzde 0.93 yükselişle 83.067 seviyesinden tamamladı.

Haftanın genelini yükselişle geçirerek 83.317 seviyesi ile 9 ayın zirvesini test eden BİST-100 endeksi öğleden sonra gelen alımlar ile 83.261 seviyesine yükselerek haftayı yükselişle kapatmaya yöneldi. Bankacılık hisseleri öncülüğünde alımların gerçekleştiği borsa günü yüzde 0.93 kazançla 83.067 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 4.2 milyar TL oldu.