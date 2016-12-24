Altın biriktirmek için geleneksel yöntemler

Geleneksel yatırım aracı altın biriktirmede modası geçmeyen günümüzde de çok işe yarayan keyifli yöntemler var. Çok zorlanmadan altın biriktirmenize yardımcı olacak bu beş yöntem ile birkaç yıl içinde hatırı sayılır altın birikiminiz olabilir.

Dünyanın her yerinde geleneksel yatırım aracı altın önemli tasarruf yöntemlerinden biridir. Bazı kültürlerde ziynet olarak bazı kültürlerde zenginlik sembolü olarak küresel piyasalarda ise finans piyasalarında spekülatif yatırım aracı olarak altın birikimi her yüzyılın önemli birikim yöntemlerinden olmuştur.

Altın yatırımı sizin için de önemli tasarruf yöntemlerinden ise size önereceğiz beş altın biriktirme yöntemi ile birkaç yıl içinde sizi mutlu edecek miktarda altın birikimi yapabilirsiniz.

Altın hesabı açarak birikim sağlamak

Herhangi bir bankada açacağınız altın hesabı ile düzenli olarak maaşınızın bir kısmını bu hesaba yönlendirebilir ve maaşınızın cüzi kısmı ile düzenli olarak altın birikimi sağlayabilirsiniz. Mesela düzenli olarak aldığınız 1 gramlık altın ile 24 ay sonra 24 gram altın hesabı sahibi olabilirsiniz. Bankalar altın hesaplarında çok seçenekler sunuyorlar. Mesela maaş hesabınızdan her ay 100 TL kesilerek altın birikimi için tanımlayabiliyorsunuz. Maaşınızdan tanımladığınız oranda her ay 100 TL ve katları gibi bir kesinti oluyor. Düzenli altın birikimi için başarılı bir yöntem.

Düğün davetlerinin hepsine katılın!

Eşinizin dostunuzun düğün, sünnet, nişan gibi kutlamalarında hediye edeceğiniz çeyrek altın, gram altın gibi küçük jestler özel gün kutlamanızda size geri gelecektir. Geleneksel bir yöntem olan ve eskiler tarafından çok tercih edilen bu yöntem sosyalleşmenize katkı sağlarken altın tasarrufu amacınıza da yüksek katkı sağlar.

Kredi kartı ile altın birikimi

Günümüzde kredi arktı ile taksitli altın almak mümkün. Her ay düzenli olarak kredi kartıyla bütçenizin yüzde birini geçmeyecek oranda altın alabilirsiniz. Bugün altın biriktirmek için farklı gramlarda altın piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde bu konuda çok seçeneğinizin olduğunu fark edeceksiniz. Böylece altın birikimi yapmaya kendinizi mecbur etmiş olacak ve kredi kartı borcunuzu öderken altın birikiminize ödemiş olacaksınız.

Altın üzeriden borç vermek

Anadolu’da araba, düğün dernek gibi giderleri olduğunda bankalardan kredi almak yerine yakınlarından gram altın ile borç alırlardı. Ellerine geçtikçe de borçlarını ödemeye çalışırlardı. Siz de yakınlarınıza borç verirken altın üzerinden borç verebilirsiniz.

Forex işlemleri ile altın biriktirme

Forex piyasasında altından platine çok çeşitli kıymetli madende emtiada yatırım yapabilirsiniz. Bu piyasada haftanın beş günü 24 saat tek tuşla online olarak alım ve satım yapma imkanına sahipsiniz Ayrıca çok küçük birikimlerinizi de de altın yatırımına kaldıraçlı olarak yönlendirebilirsiniz. Forex piyasasında finansal birikimize bağlı olarak 1:100 katına kadar kaldıraç kullanabilirsiniz. Tabii bu arada kaldıraç özelliğinin getiri oranı kadar kayıp riski de içerdiğine dikkat edilmelidir.