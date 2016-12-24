Noel nedir? Christmas nedir? Noel ve yılbaşı arasındaki farklar

Noel ve yılbaşı en çok birbirine karıştırılan kavramların başında geliyor. Bugün yani 24 Aralık gecesi başlayıp, 25 Aralık gecesine kadar süren Noel veya Christmas, Hristiyanlar için en önemli dini günlerin başında geliyor.

Her ne kadar, Hz İsa’nın doğum günü olarak anlamlandırılsa da bu gecenin ne yılbaşı ile ne de Hz İsa’nın doğuşa ile bir ilgisi yok. Noel veya Christmas, Hristiyanlıkta Hz İsa’nın beden alıp dünyaya gelişinin kutlandığı bir gündür. Kökenleri paganist Roma’nın tanrıların insanlara insan kılığında göründüğü an olan Epiphany inancından gelen Noel veya Christmas, Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da kutlanır.

Noel veya Christmas kutlamaları ne zaman başladı?

Hristiyanlığın doğuşundan önce Roma İmparatorluğunda değişik putlara tapanlar 25 Aralık günü Güneş’in yükselişine dayalı olarak, Güneş sembolü ışığa taparak, 31 Aralık’a kadar süren eğlenceler düzenlerdi.

Roma İmparatorluğunda, Hristiyanlığı yaymak isteyen din adamları Hz. İsa’nın beden alıp dünyaya gelişini 6 Ocak’ta olan kutlanmasını, 25 Aralık’a çektiler ve böylece milattan sonra 354 yılından itibaren 25 Aralık kutlamaları Hristiyan aleminde Hz. İsa’nın doğum kutlamalarına dönüştü.

Doğu Roma’da karar uydu

Tarihler, 380 yılını gösterdiği zaman, doğudaki Hıristiyanlar da tıpkı batıdakiler gibi, Hz. İsa’nın beden alıp dünyaya gelişini 25 Aralık’ta kutlamaya başladı. Fakat Ermeni Apostolik ve Evanjelik Kiliseleri 6 Ocak’ta, diğer doğu kiliseleri de 7 Ocak’ta Noel veya Christmas kutluyor.

Noel veya Christmas ne demek?

24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü kutlamaları 597 yılından itibaren de Noel veya Christmas olarak adlandırılmaya başladı. Bu günün iki adı olmasın nedeni ise kiliselerin tercih ettiği Latince şeklinden kaynaklanmaktadır. Katolik kiliseler “Festum nativitatis domini nostri jesu christi” yani “İsa peygamberin doğum şöleni” sözünü kısaltarak, “Dies natalis domini” yani “İsa peygamberin doğumgünü” diyerek Noel, İngiltere’de VIII. Henry’nin kurduğu Anglikan Kilisesi ise kısaltmadan kullandığı için Christmas olarak adlandırılmaya başladı