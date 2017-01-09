Altında birikimlerinizi değerlendirerek yatırım yapabilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? İşte altın yatırımı yapmak isteyenler için 5 önemli tavsiye:

Araştırma yapın

Altına yatırım yapmak istiyorsanız iyi bir araştırma yapmalısınız. Altın yatırım nasıl yapılır? Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli? Tüm bu unsurları araştırarak yatırımınızı şekillendirmelisiniz.

Altın fiyatlarını etkileyecek unsurlara dikkat edin

Altın yatırımından önce altın fiyatlarını etkileyen unsurlara dikkat etmelisiniz. Altın fiyatlarını etkileyecek başlıca unsurları şöyle sıralayabiliriz; Amerika Merkez Bankası’nın para politikaları, jeopolitik riskler, arz-talep, altına olan endüstriyel talep, madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri, doların diğer para birimleri karşısındaki değeri, fiziki altın talebi, enflasyon oranları, petrol ve diğer emtiaların fiyatları.

Altın fiyatlarını etkileyen unsurlar arz ve talebi de etkiler. Altın arzının azalması ve talebin artması sonucu altın fiyatları genellikle yükselir. Arz-talep dengesine bakarken altın üreticisi ülkelerinde yaşananları da izlemelisiniz. Çin dünyanın en büyük altın üreticileri arasındadır. Bu ve diğer üretici ülkelerde arzın düşmesi fiyatların yükseleceğine işaret eder. Dolayısıyla altında yatırım yapıyorsanız bütün faktörleri dikkate alarak işlem stratejisi oluşturmalısınız.

Potansiyel getiri ve riskleri göz önünde bulundurun

Güvenli liman altın en popüler yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Popüler yatırım aracı altının potansiyel getirisi ve riskleri nelerdir? Yatırım kararı vermeden potansiyel getiri oranları ve riskleri göz önünde bulundurmalısınız. Mesela geçtiğimiz yıl altına parasını yatıran yüzde 29,3 kazandı ve altın yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Doğru strateji oluşturun

Altın fiyatlarını etkileyecek unsurlar, piyasa koşulları, beklentiler ve diğer faktörleri dikkate alarak doğru bir strateji ile doğru zamanda alım ya da satım işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz. Strateji ve zamanlamanın yanı sıra hırstan kaçınmalısınız.

Altın yatırımı seçeneklerini değerlendirin

Geleneksel yatırım aracı altına teknolojinin gelişmesiyle birlikte yatırım yapmak da kolaylaştı. Yıllardır yastık altında tutulan altınlar artık bankaların altın hesaplarında değerlendiriliyor. Bankaların altın hesaplarının yanı sıra Forex piyasası da altına yatırım yapacağınız dünyanın en büyük finans piyasasıdır. Forex’te haftanın 5 günü 24 saat boyunca internetten altın alım- satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun dilediğiniz yerden yatırımlarınızı Forex piyasasında kolaylıkla yapabilirsiniz.