2017’de altın fiyatları ne olur?

Altın yatırımcısı küresel piyasalarda risk algısının arttığı dönemlerde elde ettiği karları ABD ekonomisinin güçlü veriler üretmesiyle geri verdi. Risk artışı ile ön plana çıkan altın fiyatlarında 2017 yılı beklentileri nedir? Altında yıl sonu beklentisi ne yönde?

Altın fiyatları yönü gerek ons altında olsun gerekse çeyrek veya tam altında ya da ziynet altın yatırımcısı için 2017 yılında artan siyasi risklerle birlikte daha önemli hale geldi.

Küresel piyasalarda dünyanın en büyük ekonomilerinin ürettiği ekonomik veriler pozitife dönerken gelişmekte olan ülkeler açısından zayıfladı. Özellikle Türkiye gibi jeopolitik riskleri ön plana çıkmış ülkeler için ise FED’in faiz artırım politikaları ile birlikte altında alım pozisyonu almayı düşünen ya da altın yatırımına yönelen altın yatırımcısı için 2017 siyasi riskler, jeopolitik riskler ve FED’in uyguladığı faiz artırım odaklı politikaların oluşturduğu risklerle dolu.

2017 yılında ABD ekonomisin güçlü bir görünüm sergilemesi ve verilerin pozitif yönde istikrarlı seyri altın yatırımcısı için tehdit oluşturuyor. ABD ekonomisinde güçlü verilerin istikrarlı olarak oluşması FED 2017 yılı için öngördüğü 3 faiz artırımı kararının gerçekleşmesi ve doların daha da güçlenmesi anlamına geliyor ki bu güvenli liman altın için olumsuz bir gelişme olarak görülüyor. ABD tarafında altın fiyatları için risk oluşturan diğer bir unsur ise ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket. Altın fiyatlarında en kötü senaryodan bahsedebilmek için ise altın fiyatlarında 1200 dolar seviyesinin altına gerileyerek 1150 dolar desteğinin kırılması altın fiyatlarında yatırımcıyı heyecanlandıracak teknik seviye olarak duruyor. Mesela, ABN analisti Georgette Boele, böyle bir ortamda, fiyatların ons başına 1,100 doların altına düşebileceğini ve 2015 yılının en düşük seviyesi seviyesine inebileceği beklentisini paylaşıyor.

Altın fiyatlarının 2017 yılı performansı ve yıl sonu altın fiyatlarında beklentiyle ilgili olarak uzmanlar en büyük fiziki altın talepçisi Çin’den gelen altın talebinin fiyatı etkileyecek en önemli unsurlar arasında. Australia & New Zealand Banking Group, Çin’den gelecek fiziki altın talebindeki gelişmelerin ise altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri stoplayacağı yönünde beklenti paylaşıyorlar.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius ise altın fiyatlarının 2017 yılı performansını FED’in faiz artırımı politikasını bağlıyor. Eğer FED faiz artırımı politikasında agresif bir tavır izlemezse altının yıl sonuna kadar yüzde 15 değer kazanacağı beklentisine hakim.

Altın 2016 yılında nasıl bir performans gösterdi?

Altın yatırımcısı 2016 yılında beklentilerin üzerinde kazanç sağladı. Altın yatırımcısı 2016 yılında yüzde 20 gelir elde etti. Altının bu yükselişinde ise küresel ekonomideki sağlıksız görünüm, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma oylaması Brexit ve ayrılma kararı vermesi, FED’in faiz politikasında çekimser davranması, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma yönünde politika değişikliğine gitmeleri etkili oldu.