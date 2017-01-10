BIST 50 Nedir?

BIST 50 Endeksi Borsa İstanbul’da XU050 kodu işlem görür ve üç aylık periyodlar dahilinde hisse senetlerinin performanslarına göre yeniden belirlenir. BIST 50 belirlenirken de Ulusal Pazar’da işlem gören şirketler, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları temel alınır. BIST 50’de işlem gören hisse senetlerini ise şöyle sıralayabiliriz; AKBANK T.A.Ş. (AKBNK), ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES), ARÇELİK A.Ş. (ARCLK), ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS), COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA), ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI), EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL), HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.(SAHOL), KOÇ HOLDİNG A.Ş. (KCHOL), TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAVHL), TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISATR) ve YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (YKBNK.

Endeksler, borsada işlem gören hisse senetlerinin performansını belirlemek amacıyla oluşturulmuş göstergelerdir. Borsa İstanbul bünyesinde ise BIST 50 endeksinin yanı sıra BIST 100 endeksi ve BIST 30 endeksi de yer alıyor.