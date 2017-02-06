Ayı Piyasası Nedir?

Ayı piyasası, tüm finansal piyasalar için kullanılan bir terimdir. Ayı piyasası, genellikle piyasaların karamsar durumda olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılır. Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü yani düşüş trendi olması gerekmektedir. Ayı piyasasının oluşabilmesi için bir önceki tepe seviyesinden yüzde 20 aşağı yönlü bir hareket olması gerekmektedir.

Ayı piyasasının ne kadar süreceği hakkında genel bir kanı olmamakla birlikte, fiyatların uzun bir süre daha düşmeye devam edeceği beklenir. Ayı piyasası etkisi altındaki bir piyasada bulunan ürünlere talep azalmaktadır. Talep azaldığı için de kimse o ürünleri almak istememekte ve fiyatlar da düşmeye devam etmektedir.