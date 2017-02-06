Dolar bugün ne olur? 06.02.2017

Dolar güne nasıl başladı? İşte dolara yönelik beklentiler:

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde 3,67’nin altına geriledi.

ABD’de cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verilerinin ardından düşüşe geçen dolar yeni haftada da yönünü aşağı çevirdi.

Bankalararası piyasada dolar 3,67’nin altına geriledi. ABD’den cuma gelen veride saatlik ücretlerin beklentilerin altında artış kaydetmesi sonrası kurda hızlı düşüş olmuş ve 3,70’in altına çekilmişti.

Euro/TL de yeni haftanın ilk işlem gününde 3,93 lira civarında seyrediyor.

Piyasalarda gündemin nispeten sakin olduğu bir hafta girildi. Merkez Bankası’nın mevcut sıkı duruşunu koruması halinde TL’ye desteğinin de süreceğini belirtiliyor.

Merkez Bankası’nın ortalama fonlama maliyeti cuma günü yaklaşık beş yılın zirvesi olan yüzde 10.37’ye kadar yükselmişti.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL’de 3,7000 seviyesi aşağısında kalıcılık sağlanması halinde zayıf seyir görülebilecek olup, 3,6500 ve 3,6370 destek seviyeleri izlenebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Ntv Para