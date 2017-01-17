Borsa İstanbul’da nasıl para biriktirilir?

Çağımızın en büyük sorunlardan birisi olan para biriktirme ve değerlendirme noktasında finans piyasaları önemli avantajlar sunuyor. Finans piyasalarının para biriktirme konusunda sunduğu en önemli avantaj normal yatırım yöntemlerine göre daha çok getiri avantajı sağlamasıdır. Bu sebepten günümüzde birçok yatırımcı birikimlerini değerlendirmek için finans piyasalarını tercih ediyor.

Bu noktada geleneksel piyasalardan borsa ve modern piyasalardan Forex öne çıkıyor. İster modern isterse geleneksel olsun bütün piyasalarda para biriktirmek isteyen yatırımcılar öncelikle bir yatırım aracı seçerek, birikimlerini yönlendirmeye başlar. Bu yönlendirmede yatırımcıların gerçekleştirdiği seçimler, amaçlanan miktarların karşılanmasına ve vade süresine göre yapılır.

Para biriktirmek için Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’da işlem yapabilmek için aracı kurumlarına komisyon ücreti verildiğinden dolayı parasını biriktirmek için borsayı seçen yatırımcıların birikim yapma anlayışına ters düşmesine rağmen bu durum elde edilen getiriler ile ilgilidir.

Borsa İstanbul’da ilk defa işlem yapacak olan bir yatırımcı ile uzun yıllardan beri borsada işlem yapan bir yatırımcının getiri miktarına bakıldığı zaman aynı olmadığı görülür. Bunun nedeni, borsada işlem yaparken getiri sağlamanın temelinde bilgi ve deneyim yatmasıdır. Bu iki unsurun oranı yükseltildiğinde getirilerin oranı da aynı şekilde artacaktır. Bunun için aracı kurumlarının borsa eğitimlerinden faydalanabilirsiniz. Böylelikle bilgilerinizi, deneyimlerinizi arttırabilirsiniz.

Kısa vadeli mi uzun vadeli mi?

Yatırım konusunda yapılan araştırmalar, uzun vadeli yatırımların yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü gösteriyor. Uzun vadeli yatırımların, kısa vadeli yatırımlara göre daha kolay yapılabilmesi, günlük piyasa takibi gerektirmemesi gibi nedenlerle nispeten daha düşük riskte gerçekleşmesi yatırımcılar açısından önemli avantajlar oluşturuyor.

Borsada yapılan kısa vadeli yatırımlar, uzun vadeli yatırımlara göre nispeten daha zor yapılabilmesi, günlük piyasa takibi gerektirmesi gibi sebepler yüzünden çeşitli dezavantajlara sahip olsa da, sağladığı kazanç miktarı ile yatırımcıların gözlerini kamaştırıyor.

Kısacası, borsa ile para biriktirmek mümkündür. Bu anlamda adımlarınızı borsanın işleyiş prensiplerine göre atmalısınız. Böylece beklentilerinizi karşılayacak kazançları elde edebilirsiniz. Bunun için kesinlikle piyasa hakkındaki bilgi birikimlerinizi ve tecrübelerinizi yükseltmelisiniz. Piyasanın mantığını kavradığınızda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bulabilirsiniz. Bu evreyi tamamlayana kadar pes etmemelisiniz. Sürekli olarak yeni bilgiler edinmelisiniz. Bol bol alıştırmalar yaparak tecrübelerinizi artırmalı, hata oranınızı en aza indirmelisiniz. Bu sayede para kazanabilir, kazandığınız paraları biriktirebilir hale gelebilirsiniz.