‘Dolar zaten çok güçlü’ 17.01.2017

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, ABD dolarının zaten fazla güçlü olduğunu belirtti.

Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan ABD’nin seçilen Başkanı Donald Trump, ABD para birimi doların, kısmen Çin’in kendi para biriminin değerini düşük tutması sebebiyle zaten “fazla güçlü” olduğunu vurguladı.

Trump, “Bizim şirketlerimiz onlarla rekabet edemiyor çünkü paramız fazla değerli. Ve bu bizi öldürüyor” dedi.

Çin para birimi yuanın “kaya gibi düşmekte” olduğunu söyleyen Trump, son dönemde Çin’in yaptığı hamlelerin para birimini desteklemek için yapıldığını belirtirken, “çünkü bizim kızmamızı istemiyorlar” dedi.

Kaynak: Bloomberg HT