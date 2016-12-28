Çeyiz hesabı nasıl açılır?

Çeyiz hesabı nedir?

Çeyiz hesabı evlenecek kişilere çeyiz desteği vermek amacıyla oluşturulan hesap türüdür.

Çeyiz hesabından kimler yararlanabilir?

Çeyiz hesabından 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacak olan Türk vatandaşları yararlanabilecek.

Çeyiz hesabının şartları neler?

– Çeyiz hesabı mevduat hesabı veya katılım fonu olarak bankaların Türk Lirası cinsinden açılabilir.

– Çeyiz hesabını bir bankadan diğerine taşımak mümkün değildir.

– Bir kişi birden fazla çeyiz hesabı açamaz.

– Çeyiz hesabından 18 yaşından küçük olanlar da yararlanabiliyor. Fakat 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açma şartı esas alınıyor.

– Çeyiz hesabı ortak hesap olarak açılamaz.

– Çeyiz hesabında ürün işleyiş detaylarını içeren müşteri talimatı düzenlenir.

– Katılımcı, çeyiz hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına 5’inci maddede belirtilen üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 15 bin TL‘yi geçemez.

Çeyiz hesabında ödeme planı nasıl olacak?

– Çeyiz hesabında ödemeler düzenli olarak yapılmalıdır.

– Bir dönem içinde çeyiz hesabından en fazla iki kez çekim yapmak mümkündür.

– Aylık yapılan ödemelerde alt sınır 100 TL ve üst sınır ise 1.000 TL’dir.

– Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dahilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir.

– Hesabın ihlal edilmesi halinde çeyiz hesabından çıkarılır ve devlet katkısı ödeneği kesilir.

– Düzenli ödemeler ilgili ayın veya üç aylık dönemin ilk iş günü ile son iş günü arasında sağlanabilir.

– Katılımcılar ilgili ay veya üç aylık dönem içinde toplamda üst sınırı geçmemek suretiyle birden fazla ödeme gerçekleştirebilir.

– Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık alt ve üst sınırların üç kat geçerlidir.

– Sözleşme dahilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığı veya alt sınırı geçtiği durumda katılımcı ilgili ay veya üç aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır.

– Üç aylık ödeme planını seçilmesi durumunda bir dönem içinde bir defadan fazla düzenli ödeme aksatılamaz.

– Çekim hakkının kullanılması halinde çeyiz hesabında kalan bakiyenin çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olması gerekir.