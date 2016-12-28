‘DolarTL’de 3,50-55 Bandı Hareket Alanı’ 28.12.2016

Piyasalardaki düşük hacim ve oynaklık devam ediyor. Dolar/TL paritesinde de benzer şekilde düşük oynaklık devam ederken, 3,50 desteğinin kırılamaması yukarı yönlü tepki hareketine neden oldu ve kapanış 3,52’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Bu sabah da söz konusu seviyenin üzerinde kısmi satıcılı seyreden kura etki edebilecek önemli bir veri akışı gözlenmiyor. TSİ 18:00’de ABD’de açıklanacak bekleyen konut satışlarının ise etkisi sınırlı kalabilir. Şu aşamada, 3,50/55 bandı hareket alanı olmaya devam edebilecekken, ara direnç ve destekler sırasıyla 3,5350 ve 3,5150 seviyelerinde. Ek olarak, Türkiye ile Rusya’nın, Suriye’de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştığına yönelik haber sonrasında, satıcılı seyreden Borsa İstanbul’un şu dakikalarda 77 bin seviyesinin üzerinde alıcılı bir görüntüye geçtiğini izliyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım