Dolar bugün ne olur? 28.12.2016

Dolar güne nasıl başladı?
Bankalararası piyasada dolar 3,52 civarında hareket ediyor.
Piyasalar sakin
Yeni yılın yaklaşmasıyla piyasalarda sakin seyir devam ediyor. 2017 öncesi yatırımcıların risk almak istememesi nedeniyle sakin seyir gözleniyor. Yurt içinde anayasa değişiklik çalışmaları ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.
Yurt dışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden oluyor.g
Dolar bugün ne olur?
Uzmanlar; dolar/TL‘de 3,50 seviyesinin destek, 3,55 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu vurguluyor.