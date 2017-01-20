Geçtiğimiz yıl ABD Başkanlık seçimlerinden çıkan sonuç dünya ekonomisini yakından etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanının Donald Trump olması piyasalarda adeta deprem etkisi yarattı. Borsalar çöktü, dolar yükselişe geçti, altının ons fiyatı ise yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Trump’ın Başkan seçilmesinden bu yana ABD Borsaları sürekli ya rekor kırdılar ya da rekor seviyeler civarında hareket ettiler.

Amerika’da Trump dönemi başlıyor!

Seçim vaatleri, çarpıcı konuşmaları ve attığı tweetler ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Donald Trump anketlerin aksine ABD tarihinin en büyük seçim sürprizine imza attı.

Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak yemin töreninin ardından görevine resmi olarak başlayacak Donald Trump ABD’de yeni bir dönem başlatacak.

Yaklaşık olarak 3 milyar 700 milyon dolar servetiyle “dünyanın en zengin 400 insanı” listesinde yer alan ABD başkanı Donald Trump, piyasaları nasıl etkileyecek? İşte konuyla ilgili görüşler;

Uzmanlar, piyasanın Trump’ın her vaat ettiğini yapabileceğinden artık o kadar emin olmadığını belirtiyor. Ayrıca Donald Trump’ın piyasaları nasıl etkileyeceği konusunda uzun vadeli tahminler yapmak için erken olduğunu vurguluyor. Bunun yanı sıra Trump’ın seçim vaatlerinin ne kadarını gerçekleştireceğinin takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

‘Hisse senedi piyasalarında başlayan ralli sona erecek’

Ünlü yatırımcı George Soros, Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasıyla hisse senedi piyasalarında başlayan rallinin sona ereceğini vurguluyor.

‘Dolar 2017’de güçlenmeyi sürdürecek’

Ekonomist Philippe Dauba-Pantanacce: 2017’de dolarda güçlenmenin sürmesini bekleyebiliriz.

Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Carsten Hesse, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın vergi reformlarının, altyapı harcamalarını artırmasının ve ABD’de üretimi destekleyecek ticari yaptırımların küresel piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini belirtti.

Trump altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Garanti Yatırım Birim Müdürü Tufan Cömert’in konuyla ilgili görüşleri şöyle;

“Altın… Trump’ın bir öyle bir böyle yürüteceği, Twitter’dan kontrolsüz salvolarda bulunacağı daha şimdiden belli olan bu dönemde, yatırımcıların portföylerinin belli bir kısmını altında tutmak istediklerini gözlemliyoruz. Değerlenen dolar ve artan faizler kuşkusuz altın fiyatı için önemli bir tehdit. Fakat son günlerde altın fiyatı, tahvil-hisse-dolar üçlüsünden daha farklı bir yön izliyor. Yatırımcıların mantığı, Trump’ın hayal kırıklığı yaratması durumunda piyasalarda oluşacak satış dalgasında en azından tutunabilecek bir dalları olması. Bu arada altının yükselmesini bekleyenlerin öne çıkardığı bir nokta daha var: “Dünyada dolardan sonra en çok işlem gören iki para birimi EUR ve JPY’nin faizi eksi iken, sıfır faizli bir enstrümanı tutmak daha mantıklı”. Bu sava katıldığımı söyleyemeyeceğim, ama en azından kendi içinde tutarlı. Bunun yerine hem Avrupa’daki seçim süreci, hem de jeopolitik risklerin altını öne çıkarması daha anlamlı bir sav bence.”