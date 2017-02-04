Dünyanın en ünlü traderlarını sizler için araştırdık. İşte dünyanın en ünlü traderları…

Dünyanın en ünlü traderları ilk işlem yaptıklarında hata da yaptı ama başarmak için pes etmeden doğru strateji ile ilerledi ve dünyanın en çok konuştukları isimlerden oldu. Siz de pes etmeden doğru strateji ile hareket edebilir ve başarılı bir yatırımcı olabilirsiniz.

Dünyanın en ünlü traderları;

George Soros

London School of Economics mezunu olan George Soros, Soros Vakıflar Ağı’nın da kurucusudur. Ünlü yatırım uzmanı 1992′de 10 milyar dolarlık bir spekülasyonla bir günde 1 milyar dolar kazandı.

Soros, stratejileri yakından takip edilmesi gereken isimlerin başında yer alıyor.

Warren Edward Buffett

Warren Edward Buffett; dünyanın en zengin insanlarındandır. Milyarderler listesinde yer alan Buffett, doğru strateji ile çocukken para kazanmaya başladı.

“İnsanlar korkarken açgözlü, herkes açgözlü iken korkmak gerekir” fikrini benimseyen Warren Buffet, stratejileri ve yardımsever kişiliğiyle dünyanın en ünlü traderları arasında yer alıyor.

Warren Buffett, çalışma hayatına çok küçük yaşlarda başladı ve zaman içinde uyguladığı çeşitli yöntemlerle günümüzün en çok kazanan yatırımcılardan biri olmayı başardı. Mütevazı kişiliği ile de bilinen Warren Buffett, servetinin yüzde 80’ini şimdiden hayır kurumlarına bağışlayan milyoner bir hayırsever! Ünlü yatırımcı şimdilerde ise finans dünyasının yakından takip ettiği isimlerin başında yer alıyor.

Curtis Arnold

PPS (Pattern Probability Strategy) Sistemi’ni geliştiren ve hisse senedi ve emtia borsaları denilince akla ilk gelen isimlerdendir. Arnold, Commitment of Traders Index tekniğini geliştirmiştir. Grafik formasyonları inceleyerek formasyonlarda sınıflandırma yaptı. Ardından tutarlı istatistikler geliştirerek tüm formasyonların başarılı olma ihtimalinde derecelendirmeye gitti.

Gerald Appel

Gerald, Moving Average Convergence-Divergence (Hareketli Ortalama ) teknik göstergesini geliştirdi.

Appel’ın trader yaptığı piyasalar; opsiyon, hisse senedi. Yatırım tarzı; risk yönetimi ve varlık koruması odaklı.

Ed Seykota

Dünyanın en ünlü traderları arasında yer alan Ed Seykota, ilk ticari bilgisayar destekli trading sisteminin gelişmesine katkı sağladı. Zamanla geliştirdiği sistem bir kar sistemine dönüştü ve böylece adından söz ettirdi.