Moody’s Nedir?

Moody’s, 1909 senesinde kurulan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşudur. Moody’s Investors Service, dünya genelinde olarak yaklaşık 10.900 kişi çalıştırmaktadır ve 36 ülkede varlığını sürdürmektedir.

Moody’s, Standard & Poor’s ve Fitch Group üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer almaktadır. Moody’s’in en büyük ortağı ise dünyanın zengin kişilerinden biri olan ABD’li milyarder Warren Buffet’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway şirketidir.

Moody’s Analytics, sermaye piyasaları ve risk yönetimi uzmanlarının dünya çapında gelişen bir pazara güvenle yardım etmelerine yardımcı olur. Şirket, kredi analizi, ekonomik araştırma ve finansal risk yönetimi uzmanlığı ve tecrübesi ile riskin ölçülmesi ve yönetilmesi için benzersiz araçlar ve en iyi uygulamaları sunmaktadır. Moody’s Investors Service’in tescilli analizi de dahil olmak üzere önde gelen yazılım, danışmanlık hizmetleri ve araştırma hizmeti vermektedir.

Türkiye‘de Derecelendirme Faaliyetinde Bulunması Kurulca Kabul Edilen Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları Nelerdir?

1- Standards and Poor’s Corp.

2- Moody’s Investor Service Inc.

3- Fitch Ratings Ltd.

Fitch ve S&P’de BB+, Moody’s için Ba1 ve aşağısı ise yatırım yapılamaz spekülatif derece sayılmakta ve çoğunlukla çöp olarak ifade edilmektedir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları; Standard & Poor’s ve Fitch için BBB-, Moody’s için Baa3 ve yukarısı yatırım yapılabilir seviye olarak görülmektedir.