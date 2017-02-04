Binalarda ısı yalıtımı ile tasarruf nasıl sağlanır?

Tasarruf yapmanın yöntemlerinden bir tanesi de konut ve iş yerlerinde ısı yalıtımı. Isı yalıtımı denilince ise ilk akla gelen mantolama fakat ısı yalıtımıyla tasarruf için uzmanların önerileri daha fazla.

Elektrik ve doğalgaz faturaları artan enerji fiyatlarıyla birlikte kabardıkça ısı yalıtımına daha çok önem veriliyor. Tüketici ısı giderlerini düşürmenin yollarını arıyor ve daha çok konut ve işyerlerinde mantolama yaparak sorunu çözmek istiyorlar fakat mantolama yapmak tek başına ısı yalıtımı için yeterli değil. Kısaca konut ve iş yerlerinde doğalgaz ve elektrik faturasını düşürmenin tek yolu mantolamadan geçmiyor.

Konut ve iş yerlerinde ısı yalıtımı sağlayarak elektrik ve doğalgaz giderlerini düşürülmenin birçok yöntemi var. Isı yalıtımıyla tasarruf yapmada etkili olan beş yöntemi sırasıyla sayalım.

Isı yalıtımıyla tasarruf yapmanın beş yöntemi

Binaları dışarıdan ve içeriden mantolama yapmak elektrik ve doğalgaz giderlerinde yüzde 40’a yakın tasarruf sağlıyor. Çünkü . Dış cephe yüzeyinin koruma altında olması hem yoğuşma problemini ortadan kaldırıyor hem de binanın soğumasını geciktirerek enerji tüketiminin azalmasını sağlıyor.

Binaların çatı katlarının ve çatı ile tavan arasına yapılan ısı yalıtımı doğalgaz, elektrik ya da farklı yollar ısınan konut ve iş yerlerinde enerji maliyetlerinde yüzde on ile yüzde 30 arasında tasarruf sağlıyor.

Isı yalıtımı için yapılan diğer bir çalışma ise zeminlerde yapılan ısı yalıtımı. Zemine döşenen parke altı ya da marley altı ısı yalıtım malzemeleri ısınma giderlerinde tasarruf etmenin diğer bir yöntemi.

Konut ve iş yerlerinde ısı kaybına neden olan diğer bir etken ise pencere ve kapı pervazları. Bu konuda yeni inşaatlarda ısıcam kullanımı yapılıyor fakat eski konutlarda halen ısıcama geçmemiş binalar var. Uzmanlar ısıcama geçmenin enerji giderlerinde ciddi tasarruf sağlayacağını belirtiyorlar.

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Isı yalıtımında uzmanların diğer uyarısı ise mantolama, çatı izolasyon, ısıcam, zemin giydirme gibi bir çok yöntemin işin ustaları tarafından yapılması ve kullanılan malzemelerin TSE standartlarına uygun olması yönünde. Ayrıca ısı yalıtım işlemlerinin de on yılda bir yenilenmesi yönünde de uyarıda bulunuyorlar.