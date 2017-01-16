Faiz geliri sağlayan yatırım araçları nelerdir?

Risk almayı sevmeyen, sabit getirisi olsun isteyen yatırımcıların gözdesi olan faizli enstrümanlar nelerdir? Faizli menkul kıymetlere nasıl yatırım yapılır?

Sermaye piyasalarında faiz getiren birçok enstrüman bulunmaktadır. Faiz getiren bu finansal ürünler, menkul kıymetler risk sevmeyen sabit getirisi olsun isteyen yatırımcıların gözde enstrümanları arasındadır. Peki faiz içeren enstrümanlar nelerdir?

Faiz getiren diğer tanımı ile sabit getirili finansal üürünler ve yatırım modelleri risk sevmeyen yatırımcı tipi için uygun olmakla birlikte düzenli gelire ihtiyacı olan yatrımcıla riçinde uygundur. Faiz getirili enstrümanlar arasında en popülerler tahvil, hazine bonoları, repolar, vadeli mevduatlar, finansaman bonoları, B tipi bonolarfinansman bononoları, banka garantili bonolar, vardlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım ve katılma belgeleri, gelir ortaklığı senetleri, katılma intifa senetleri sayılabilir.

Tahvil

Devlet veya ananim şirketler tarafından çıkarılan bir yıldan uzun süreli borçlanma senetleridir. Yatırımcı belirli bir getiri elde etmek amacıyla devlet tahvili veya kurumların çıkardıkları bir yıldan uzun vadeli borçlanma senetlerinden faiz geliri elde edebilirler. Sermaye piyasaları kanununa göre tanımlanan tahviller 9 çeşittir: Türleri; Primli Tahviller, Başabaş Tahviller. ikrami¬yeli Tahviller, Rüçhan Haklı Tahviller, Paraya Çevrilme Ko¬laylığı olan Tahviller, Vadeden Önce itfa Edilebilen Tahvil¬ler, Garantili-Garantisiz Tahviller, Sabit ve Değişken Faizli Tahviller, Endeksli Tahviller, Nama-Hamiline Yazılı Tahvil¬ler

Bonolar

Hazine ve kurumlar tafından çıkarılan bir yıldan kısa vesli menkul kıymetlerdir. Yatırmcı belirli bir vade için kullandırdığı sermayesi için belirlenen süre ve faiz oranı üzerinden elde edeceği getiriyi bilerek bonolara yatırım yapabilir.