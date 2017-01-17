Piyasalar güne nasıl başladı? 17.01.2017

Donald Trump’ın politikalrına ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’ndeki (AB) pozisyonuna ilişkin süregelen endişeler, altının üst üste yedinci günde de yükselmesine neden olurken, ABD Hazine tahvilleri yükseldi ve yen kazançlarını korudu.

Çin hisse senetleri kayıplarını altıncı güne taşıdı ve bu son üç yılın en uzun düşüş serisini işaret ediyor. Japon yeni kazançlarını altıncı güne yaydı ve Haziran ayında İngiltere’de Brexit referandumu öncesinden bu yana en uzun yükseliş dönemini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sterlin, İngiltere Başbakanı Theresa May’in muhtemelen ülkesinin AB ortak pazarından çıkacağını ve blok ile tamamen yeni birticari ilişki kuracağını açıklayacağı bugünkü konuşması öncesi kayıplarını sürdürdü.

Hisse senedi yatırımcıları, Donald Trump’ın Cuma günü başkanlığı devralması yaklaşırken, piyasanın iki ay süren rallide biraz ileri gidip gitmediğini değerlendiriyor. Küresel hisse senetlerinin toplam değeri, bu iki aylık dönemde yaklaşık 3 trilyon dolar artarken, dolar, enflasyon ve büyümenin arttığına ilişkin işaretlerle birlikte değer kazandı. Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni başkanın mali teşvik taahhüdünün ABD ekonomisine ılımlı bir destek sağlayabileceği varsayımıyla, Trump’ın politikalarına temkinli yaklaşıyor. IMF ayrıca Çin’in 2017 büyüme tahminini yüzde 6.5’e yükseltti.

Melbourne’de Peak Asset management LLC icra direktörü Niv Dagan, “Hisse senetlerinde güçlü bir ralli vardı ve temkinli tututmumuz sürüyor,” dedi ve “Trum’ın görevi devaralması yaklaşırken ve İngiltere’ni Avrupa’daki pozisyonuna ilişkin piyasada biraz tedirginlik var.Kısa vadede volatilitenin devam etmesini bekliyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

Hisse Senetleri

*MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 11:31’de yüzde 0.3 aşağıda seyrediyordu ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı.

*Çin’deŞanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.2 geriledi. Hong Kong2da Hang Seng Endeksi yüzde 0.4 yükselirken, Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 0.6 tırmandı.

*Japonya’da Topix Endeksi yüzde 0.8 geriledi. Avustralyada S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.8 düştü.

Para Birimleri

*Sterlin dolar karşısında Pazartesi günü yüzde 1.6 kadar düştükten sonra, erken saatlerdeki kaybını gerialdı ve 1.2047 seviyesinde yatay seyretti.

*Yen dolar karşısında yüzde 0.1 değer kazanarak 114.18 seviyesine çıktı. Yen son yedi seansta yüzde 2.5 güçlendi ve bir ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü.

Tahviller

*Avustralya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 1 baz puan yükselerek yüzde 2.70’e çıktı. ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi üç baz puan düşüşle yüzde 2.37’ye geriledi.

*ABD piyasaları Pazartesi günü tatil nedeniyle kapalıydı.

Emtia

*Altın yüzde 0.2 yükselerek ons başına 1,204.94 dolara çıktı ve yükselişini yedinci güne taşıdı. Bu Kasım ayından bu yana en uzun yükseliş serisini işaret ediyor.

*Ham yüzde 0.2 yükselerek varil başına 52.48 dolara ulaştı.

*Demir cevheri yüzde 0.9 değer kazandı ve yedi gün süren rallisini yüzde 17’ye taşıdı.