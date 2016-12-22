Finansal okuryazarlık Nedir?

Finansal okuryazarlık; bir kişinin finans konusundaki bilgi düzeyini gösteren durumdur. Her ne kadar bu konuda farklı tanımlar yapılsa da genel olarak kişinin finansal bilgi düzeyi ve bu konuda karşılaştığı temel sorunlara yaklaşımı şeklinde ifade edilebilir. Finansal okuryazarlık son yılların popüler kavramlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle dünyada bu konuda birçok eğitim düzenlenerek bireylerin finansal hizmetler konusunda bilinçli kararlar vermesi amaçlanıyor. Ülkemizde de finansal okuryazarlık temalı pek çok eğitim düzenleniyor. Bu eğitimlerde kişilerin doğru kararlar alması ve bilinçli yatırımlar gerçekleşmesi hedefleniyor. Bireylerin finans konusunda bilgi düzeyinin artması bir anlamda bilinçli yatırımcıların oluşması ve bunun da ülke ekonomisine olumlu bir şekilde yansıması bekleniyor.

Finans piyasalarında işlem yapan yatırımcıların birçoğu konuya çok iyi hakim olmadan işlem yaptıkları zaman yanılabiliyor. Dolayısıyla tam bu nokta bilinçli karar verebilmek adına uzmanlar finansal okuryazarlık eğitimlerine katılmanın büyük katkısı olacağını vurguluyor. Bilinçli yatırımlar yapabilmek adına sizde finansal okuryazarlık eğitimine katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz.