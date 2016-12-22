Sanifoam – SANFM Hisse Senedi

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – SANFM

1990 yılında kurulan Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş., süngerden, ortopedik yatak üretmektedir. otomotivden, filtrasyona, ses yalıtımından, akustik düzenlemeye, temizlik süngerinden, nonwoven üretmine kadar pek çok alanda ülkenin önde gelen üreticilerinden olan Sanifoam, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 12.500 metrekare kapalı alanlı ana fabrikayı Bursa’da kurulu nonwoven üretim tesisi, İzmir ve Adana’da kurduğu bölgesel üretim birimleriyle hizmet vermektedir.

SANFM işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Sanifoam’ın ana faaliyet konusu süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imali, ithali, dağıtımı, pazarlaması ve ticaretidir. Sanifoam, imalat sanayii, kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Sanifoam, Borsa İstanbul’da ANA PAZAR’da işlem görmektedir.