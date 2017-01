Fitch Nedir?

Fitch Group, ABD’li John Knowles tarafından 1913 yılında Fitch Publishing Company ismi ile New York’ta kuruldu. Fitch Group bünyesinde yer alan Ftich Ratings ise 1975 senesinde ulusal olarak tanınmış üç istatistik değerlendirme kuruluşundan biri oldu. Fitch Ratings, kredi görüşleri, güçlü yerel piyasa tecrübesi ve kredi piyasa uzmanlığının oluşturduğu küresel perspektifler sunmaktadır. Londra ve New York’ta yer alan iki merkezi ile 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren finansal kuruluşun dünya çapında 50’den fazla ofisi bulunmaktadır. Fitch Ratings’in görevi; ülkelerin, kişilerin ve kurumların kredi derecelendirme notunu belirlemektir. Genellikle kredi notu verilirken de bir ülkenin cari varlık, cari borçlar ve mali geçmişi incelenmektedir.

Fitch Ratings 1999 yılından beri de Türkiye’de hizmet veren bir kredi derecelendirme kuruluşudur. Ülkemizde kredi derecelendirme aşaması ise 1991 yılında başladı. Çünkü bu tarihten önce uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları gelişmekte olan ülkeleri derecelendirmiyordu. Türkiye‘de Derecelendirme faaliyetinde bulunması kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarını ise şöyle sıralayabiliriz; Fitch Ratings Ltd., Moody’s Investor Service Inc., Standards and Poor’s Corp.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları; Standard & Poor’s ve Fitch için BBB-, Moody’s için Baa3 ve yukarısı yatırım yapılabilir seviye olarak görülmektedir. Fitch ve S&P’de BB+, Moody’s için Ba1 ve aşağısı ise yatırım yapılamaz spekülatif derece sayılmakta ve çoğunlukla çöp olarak ifade edilmektedir.