Borsa günü nasıl kapadı? 27.01.2017

BİST-100 endeksi Fitch kararı öncesinde yüzdesel değişim göstermeden 83.827 seviyesinden 0.85 puan artışla ile tamamladı.

Fitch baskısının etkisi ile gün boyunca dolar/TL yükseliş eğiliminde iken, Borsa İstanbul‘da oldukça kararsız seyir görüldü. Güne negatif başlayan endekste kayıplar 83.441 seviyesine kadar sürdükten sonra 84.209 seviyesine kadar tepki alımları etkili oldu. Çift yönlü dalgalanmanın yaşandığı BİST-100 endeksi günü önceki gün kapanışından yüzdesel değişim göstermeden 0.85 puan bazında artışla 83.827 seviyesinden yatay tamamladı. İşlem hacmi 3.2 milyar TL oldu.