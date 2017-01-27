Altın fiyatları neden düşüyor? 27.01.2017

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Dolarının küresel ölçekte değer kazanması ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan yukarı yönde hareketin etkisi ile birlikte ons altın fiyatlarında oluşan satış baskısı bir hayli belirginleşti. Ayrıca Donald Trump’ın Meksika ile ilişkileri germesi sonrasında jeopolitik risklerin gündeme gelmesiyle doların tekrar değerlenmesi, ons altın üzerinde baskı yaratıyor. Diğer taraftan, altın fiyatlarındaki düşüşün bir sebebi de teknik hareketler olarak gösteriliyor.

ALTIN TALEBİ 7 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Altın talebi 2016 yılında son 7 yılın en düşük seviyesine geriledi. Piyasada net altın fazlası ise 1176 ton ile 21. yüzyılın zirvesine ulaştı.

GFMS analistlerine göre 2016 yılında fiziki altın talebi 2015’e göre yüzde 20 azalarak 3 bin 349 ton ile son 7 yılın en düşük düzeyine geriledi. 2015’te bu rakam 4 bin 184 tondu.

Piyasadaki net altın fazlası ise önceki yıla göre yaklaşık beş kat artarak bu yüzyılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2015’te 220 ton olan fazla bin 176 tona çıktı.

HİNT TALEBİ SINIRLANDI, ÇİN DAHA AZ MÜCEVHER ALDI

Bu duruma neden olarak altın ETF’lerindeki satış Hindistan talebinin sınırlaması ile Çin’deki mücehver talebinin azalması gösteriliyor.

Raporda Hindistan altın talebinin 580 ton ile 2003’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediği ve dünyanın en büyük kıymetli metal tüketicisi Çin’in mücevher talebinin sadece 2016 son çeyrekte yüzde 15 azaldığı görülüyor.

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ YÜZDE 42 DÜŞTÜ

Merkez bankalar alımları da yüzde 42 düşüşle 252 tona geriledi.

TALEPTE TOPARLANMA SİNYALLERİ BAŞALDI

GFMS’e göre 2017’nin en azından ilk yarısında dolar altında yükselişi sınırlamaya devam edecek. GFMS, şu anda ise Asya’da fiziksel talebe işaret eden öncü sinyalleri izliyor. Diğer taraftan 2016’da yüzde 12 düşen bireysel yatırım talebine karşın son çeyrekte yaşanan yüzde 6 artışa dikkat çekiliyor. Wall Street’te ise olası bir altın rallisi için enflasyon gelişmelerinin katalist olabileceği konuşuluyor.

Kıymetli metalde 2016 sonunda 1165 dolar/ons seviyesinden başlayan ralli 1220 dolar/ons’a kadar ulaşmıştı. 27 Ocak gün ortası itibariyle bu seviyeden ons başına yaklaşık 40 dolar satış geldi.

Kaynak: Bloomberg HT