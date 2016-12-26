Forex yatırımlarınızda işlem saatlerinin önemi

Dünyanın en büyük finans piyasası Forex’te işlem yapmak için en uygun saatlerin neler olduğunu merak ediyor musunuz?

Forex piyasası, dünya çapında bir piyasa olduğu için, tek bir merkezden yönetilmez. Başka bir ifade ile Forex piyasası, Dubai, Frankfurt, Hong Kong, Londra, New York, Paris, Tokyo, Zürih gibi dünyanın önemli ticaret merkezleri üzerinden yönetilir. Bu merkezler, farklı saat dilimlerinde oldukları için, biri açılırken, bir diğeri kapanır. Dolayısı ile Forex piyasasında işlem yapan yatırımcılar, hafta sonları hariç, haftanın 5 günü 24 saat boyunca işlem yapabilir.

Pazar gecesi Avusturalya’daki Sydney Borsasının açılması ile birlikte aktif hale geçen Forex piyasası, Cuma gecesi New York Borsasının kapanması ile birlikte kapanır. Türkiye ile dünya piyasaları arasındaki saat farkı nedeniyle Türkiye yerel saatiyle Pazarı Pazartesiye bağlayan gece başlayan Forex piyasası işlemleri Cuma gecesi 23:00 ve bazı ürünlerde 24:00’a kadar devam etmektedir.

Ülkelerin işlem saatlerine dikkat!

Forex piyasasında işlem yapan yatırımcılar, piyasaların açılış saatleri ile birlikte, hareketli olduğu saatleri eğer doğru olarak kullanabilir ve ona göre pozisyon alabilirse, piyasanın sunduğu avantajlı fırsatlardan yararlanabilir.

Bu fırsatlardan yararlanmak için mutlaka yatırımcıların iki farklı piyasanın çakıştığı saatleri bilmeleri gereklidir. İki farklı piyasanın çakıştığı saatlerde, işlem hacimlerinde artışları yaşanır ve alım – satım fırsatları oluşur. Bu durum deneyimli yatırımcılar için Forex’ten getiri elde etmenin en uygun yollarından biridir.

Çarşamba’ya dikkat!

Açık olan pozisyonları, bir sonraki güne taşırken swap bedeli oluşur. Bu yüzden işlem zamanlarında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de swap bedeli. Swap bedelleri, Çarşamba günü hariç hafta içinde 1 günlük olarak uygulanır. Çarşamba günü açılan ve 00:00’a kadar kapatılmayan pozisyona, 3 günlük swap bedeli uygulanır. Bu durum hesabınıza ya artı ya da eksi olarak yansıyacağı için Çarşamba günlerine ayrıca dikkat etmelisiniz.