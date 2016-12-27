Forex’te işlem maliyetleri nelerdir? Swap nedir, Spread nedir?

Forex piyasası düşük teminatlarla bile yatırım yapabileceğiniz modern bir piyasadır. Kısa vadelerle de yatırımcısına getiri elde imkanı veren Forex piyasası, 1’e 100 varan kaldıraç oranı, çift işlem özelliği ve zarar durdur emirleri ile öne çıkıyor. Forex piyasasının özellikleri yanı sıra yatırım maliyetlerini mümkün olabilecek uygun seviyede düşürmesi ile de yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

Forex piyasasında, yatırımcının karşısına çıkan maliyetlere baktığımız zaman, karşımıza spread ve swap çıkıyor. Bunları teker teker inceleyecek olursak:

Swap maliyeti

Yatırım yapmış olduğunuz döviz çiftlerinin birbiri arasındaki faiz farkına göre hesabınıza artı veya eksi olarak yansıyan gecelik taşıma maliyeti swap’tır. Yani, iki para biriminden yüksek faizli olanını piyasaya verip, düşük faizli olanını elinizde tutma fikrini uygulamaya karar verdiyseniz, düşük faizli paranın gecelik taşıma maliyeti hesabınıza yansıyacak demektir.

Finansal piyasalarda faiz, para, emtia ve hisse senedi swapı gibi ilgili varlıklar üzerinden swap gelir ve giderleri elde edilmektedir. Forex piyasasında ise swap diğer finansal piyasalardan farklılık göstererek taşıma maliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Swap bedelleri gecelik işler, aynı gün içinde kapatılmayan ve bir diğer güne aktarılan işlemlerde geçerlidir.

Spread oranları

Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Uluslararası hisse senetleri, endeks, emtia, CFD, opsiyon, futures kontratları gibi varlıkların da alış ve satış fiyatı arasındaki farkı da temsil etmekle beraber temeli paritelerin alış ve satış fiyatları arasındaki farka dayanmaktadır.

Daha basit tanımla, “bir döviz kurunun alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı ifade eden spread, Forex maliyetleri arasında gösterilir.

Bu noktada birçok yatırımcının kafasını karıştıran Forex işlemlerinde komisyon uygulaması yoktur. Fakat yatırımcının işlem yaparken karşısına gelen alış-satış fiyatı arasındaki fark, spread ismiyle işlem maliyeti olarak ortaya çıkar. Forex piyasasında yeni işleme girildiği zaman, spread kadar zararla başlanır. Sperad’ın belli bir oranı yoktur. Oranlar likiditeye göre farklılık gösterir. Fakat bazı aracı kurumlar, belirledikleri yatırım ürünlerinde sabit spread uygulamasını da kullanırlar. Forex yatırımlarınızda spread oranı düşük aracı kurumlar ile çalışmak önemlidir. Çünkü düşük spread oranı sunan aracı kurumlar, yüksek olmayan alış-satış farkları ile işlem yapmanızı ve maliyetlerinizi azaltmanızı sağlar.