TGS Dış Ticaret – TGSAS Hisse Senedi

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. – TGSAS

1999 yılında kurulan TGS Dış Ticaret A.Ş., ihracatçı ortakları ve müşterileri ile yurtdışındaki ithalatçı şirketler arasında aracılık görevi yapmaktadır. 2004 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” unvanını kazanan TGS, TİM’in son beş yıllık verilerine göre 2009 yılında yakaladığı ivme ile 469 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, 2008 yılına göre yüzde 116,01 artışla Türkiye’nin en büyük ihracatçısı listesinde, 19’uncu sırada yer alarak, 2010’da 4 basamak birden ilerleyerek 41% artışla 15inci sıraya yerleşmiş, 2011 ‘de 14’üncü olmuştur. 2012 sonu itibariyle ise 1 milyar 48 milyon dolar ihracat hacmi ile Türkiye sıralamasında 12’inci sıraya yerleşmiş olup 2013 yılında ise yüzde 11.17 artışla 1.171 milyon dolar ihracat hacmi ile Türkiye sıralamasında ilk on firma içerisinde yer almıştır. 2014 yılında 908 milyon dolar ihracat hacmi ile Türkiye sıralamasında 11. sırada yer almıştır. Bununla birlikte Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe 2012 ve 2013 1’inciliğini 2014 yılında da devam ettirmiştir.

TGSAS işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören TGS’nin ana faaliyet alanı tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve bunların yan sanayi mamulleri dalında ve diğer tüm sektörlerde imalatçı veya başka surette faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişilerin yurtdışına ihracatına aracılık etmektir.

TGS, Borsa İstanbul’da BIST 100 / BIST TİCARET / BIST TÜM / BIST ANA / BIST HİZMETLER / BIST İstanbul endekslerine dahildir.