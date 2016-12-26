BEL 20 – BFX Endeksi

BEL 20 Endeksi – BFX

Brüksel Borsasında işlem gören işlem hacmi en yüksek ve en likit hisse senetlerini kapsayan endeks, Euronext Brüksel ve Brüksel Borsası endeksidir. 1801 yılında kurulan Brüksel Borsası’nın endeksi olan Bel 20 endeksi, 2000 yılında elektronik platform Euronext bünyesine dahil olmuştur. Bu arada Euronext’e Brüksel ve Amsterdam borsasının birleşmesi ile kurulmuş olan finansal bir kurumdur. Endekse dahil olan hisseler Belçika Borsası’nın yüzde 15’ine tekabül etmektedir. Forex piyasasında BFX kodu ile işlem görmektedir.