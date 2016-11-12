Hazine bonosu yatırımında gelirinizi artırmanın püf noktaları

Risk almak istemeyen bununla birlikte düzenli getiri elde etmek isteyen yatırımcıların güvenilir yatırım aracı Hazine bonolarının getirileri bazen yatırımcılar beklentilerinin altında kalabiliyor. Hazine bonosu yatırımında daha fazla para kazanmak için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.

Hazine bonoları modası geçmeyen yatırımcı tercihlerinde ilk sırada olan özellikle de risk iştahı düşük yatırımcıların tercihlerinde ilk sıralarda yer alan popüler menkul kıymetler arasındadır. Hazine tarafından çıkarılan ve Hazinenin garantisinde olan Hazine bonoları, bir yıla kadar vadede yatırım yapmak isteyen özellikle de risk almak istemeyen yatırımcıların klişe yatırım enstrümanlarındandır. Aynı zamanda bireysel yatırımcılar kadar kurumsal yatırımcıların da portföylerinde önemli yeri olan Hazine bonoları, birçok fonun ayrılmaz parçasıdır. Risk profili düşük portföylerin temelini oluşturur.

Şirketlerin menkul varlıklarının da olmazsa olmazını oluşturan Hazine bonoları, bankaların kurumsal veya bireysel müşterilerine sundukları finansal ürünlerin büyük bir kısmıdır. Kullanımı bu kadar yaygın olan hazine bonolarının bazen kurumsal ve bireysel yatırımcıların öngördükleri para kazanma beklentilerini karşılamaz. Yatırımcılar için hayla kırıklıkları oluşturabilir. Dolayısıyla hazine bonosu yatırımcısının öngördüğü para kazanma beklentisini gerçekleştirebilmesi için dikkat etmesi gereken püf noktalar vardır. Yatırımcıların hazine bonosu alırken gelirini artırması için dikkat etmesi gereken kriterler nedir mi?

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların hazine bonosu alırken dikkat etmesi gereken kriterlerin temel unsurları şu şekilde sıralayabiliriz;

Hazine bonolarının vadesi

Hazine bonoları genellikle 3,6,12 ay gibi vadelerde düzenlenirler. Vadesinden önce nakde çevrilen Hazine bonolarında belirli oranda vade bozdurma komisyonu kesilmektedir. Yatırımcıların Hazine bonosu alırken yatırım yapacakları süreyi planlamış olmaları gerekmektedir.

Vergi maliyeti

Hazine bonolarına yatırım yapan yatırımcılar bazı yatırım enstrümanlarından farklı olarak kazandıkları para üzerinden gelir vergisi öderler. Dolayısıyla bu konuda bilgi almalarında fayda vardır.

Reel getiri riski

Hazine bonolarının getirileri ile faiz oranları arasında ters oran vardır. Enflasyona bağlı faiz oranları artınca yatırımcının elinde önceden daha düşük faiz oranından yatırım yaptığı hazine bonosu vardır. Yatırımcılar daha yüksek faizli hazine bonosuna yöneleceğinden düşük faizli Hazine bonosunun değeri vade bitiminden önce bozdurmak isteyenler için para kazanma beklentilerinden taviz verme durumu oluşturur. Dolayısıyla enflasyonun artacağı veya risklerin, belirsizliklerin artığı dönemlerde faizlerin artacağı öngörüsü ile yatırımcının uzun vadeli borçlanmamasında fayda vardır. Çünkü enflasyon karşısında elde edeceği reel getiri azalabilir ya da negatif para kazanmaya dönüşebilir.