Hızlı para biriktirmek için tasarruf etmenin en etkili 10 yolu

Para harcamak ne kadar kolaysa para biriktirmek de o kadar da zordur. Para harcamak çok keyiflidir ama ya biriktirmek. Öyleyse işte para biriktirmeyi azdıraplı hale getirmeden hızlı para biriktirmek için en etkili 10 yol…

1.Elinize geçen her paranın minik bir kısmını ayırın

Asırlardır uzmanların en popüler tavsiyeleri arasına giren bir metot vardır. Elinize geçen her paranın yüzde beşlik kısmını tasarruf hesabınızı yatırın. Mesela maaşınız hepsini çekmeyin. Farz edinki geliriniz o miktar kadar az. Minik bir kısmını ayırın ve tasarruf hesabınıza yönlendirin.

2.İndirimleri takip edin!

İndirim deyince ucuz ürün kalitesiz üründür algısı oluşmuş. Aslında pazarlama stratejileri bunun tam farkı yönde. Her kalitede ve her segmente hitap eden ürünlerin hepsi için indirim günleri vardır. Kimisi direkt duyurmadan önce kendi müşterilerine haber verirken kimi markalar da indirim dönemleri ve günleri düzenliyorlar. Dolayısıyla sevdiğiniz markaların indirim günlerini takip ettiğinizde ihtiyacınız olan elbiseyi,, ayakkabıyı ya da montu en az yüzde 30 ucuza alabileceksiniz. Mesela 500 TL’lik kıyafet alışverişinde yüzde 30 indirim olduğunu farz edin bu indirimli alışveriş size 150 lira kazandıracaktır.

3. Gıda ürünlerinde indirim olmaz demeyin!

Marketlerde de tıpkı giyim ve teknoloji mağazalarında olduğu gibi indirimli ürünler satılıyor. Ayrıca marketlerin indirim günleri oluyor. Bu birçok marka için böyle. Sütten yumurtaya, peynirden bisküvite kadar. Market alışverişinizi aylık 1000 TL olduğunu düşünün! Düzenli olarak kullandığınız markaların indirim zamanlarını takip edin, inanın yüzde 25 indirimde bile aylık en az 250 TL tasarruf edebilirsiniz.

4.Promosyonlu ürünleri tercih edin!

Promosyon pazarlama stratejisini bugün birçok marka uyguluyor. Bir alana bir bedava, ikinci ürün yüzde 50 indirimli gibi. Teknolojiden gıdaya, giyimden sinemaya kadar birçok marka bu yöntemi kullanıyor. Siz de sinemaya giderken telefonunuzun kampanyasını kullanarak arkadaşınızla bir kişi fiyatıyla iki kişi gidebileceğiniz gibi ikinci ürünleri arkadaşlarınızla paylaşarak ciddi tasarruflar sağlayabilirsiniz.

4.Sosyal tesisler

Türkiye’de artık, öğretmen evi, vali evi, polis lojmanı, askeriye, belediyelerin sosyal tesisleri gibi birçok özel ve kamu kurumlarına ait manzarası çok güzel, yemekleri kaliteli ve servisleri şahane tesisler var. Bu tesislerin internet adreslerinden ulaşıp rezervasyon yaptırarak dostlarınızla elit ortamlarda çok uygun fiyatlara yemekler yiyebilir, düğün, yaş günü, nişan, sünnet gibi organizasyonları çok uyguna getirebilirsiniz.

5.İndirim siteleri

Teknolojinin ilerlemesi, internetin yaygınlaşması ile birlikte artık e-marketing pazarlama ağları da yaygınlaştı. Son on yılda en çok ş yapan sitelerin arasına internet üzerinden tanıtım ve duyuru yapan indirim siteleri yapıyor. Tatilden, gidilecek sinemaya, tiyatrodan güzellik merkezine kadar çok geniş yelpazede indirim kuponları sunuyorlar. Öyleki özel günlerde göndereceğiniz çiçeği, alacağınız pırlanta yüzüğü bile size indirimli alma imkanı sağlıyorlar. İndirim sitelerini para biriktirmek için ziyaret etmekte fayda var.

6-İş yerinize yemekleri arada bir evden getirin

Evde çok hoşunuza giden bir yemek mi yapıldı. Ertesi gün iş yerinize götürmekte sakınca yok. Hele de arkadaşlarınızla paylaşırsanız üstelik mutluluğu çifte katlarsınız. Ayda 7-8 kere bu şekilde yapacağınız küçük stratejiler size beklemediğiniz tasarruf imkanı sunacak.

7- Fazla kredi kartlarınızı iptal ettirin!

Kredi kartının fazla olması belki birçok yerden size kampanyadan faydalanma, puan gibi avantajlar sunsa da kartların yıllık kullanım ücretleri ciddi yekun oluşturabilir. Hele de bu kartların olduğu bankalardaki tüm hesapları para hareketlerinde kullanıyorsanız. Hem hesap işletim ücreti hem de kredi kartı kullanım ücreti ile karşılaşırsınız. Dolayısıyla tek kredi kartı işinizi görecektir.

8. Sık hastalanıyorsanız özel sağlık sigortası yaptırın!

Sık hastalanıyorsanız ya da kronik rahatsızlıklarınız varsa özel sağlık sigortası yaptırmanızda fayda var. Devlet hastanelerini de tercih etmiyorsanız sağlık harcamalarınız çok yüksek seviyeler ulaşabilir. Özel sağlık sigortası yaptırarak hem daha fazla hizmet alabileceksiniz hem de daha düşük maliyetlere katlanarak tasarruf etme imkanınız olacak.

8.Bütçe çıkarın

Aylık tahmini bütçenizi yapın. Geliriniz sabit dahi olmasa yuvarlak olarak gelirim bu, aylık kira, elektrik, telefon, su, ısınma, yol, gıda masrafı, çocukların harçlık ve okul giderleri gibi her ay düzenli olarak harcadığınız kalemleri belirleyin. Daha sonrasında harcayabileceğiniz kadarını hesaplayın. Bu size fuzuli harcamaların içine girmeden bütçenize göre nasıl hareket edebileceğiniz hususunda fikir verir.

9.Çocuklara alışveriş yaparken bir beden büyüğü

Çocuklar çok hızlı büyürler. Nerdeyse iki ayda bir beden değiştirirler. Kıyafetlerini bir beden büyük aldığınızda bir iki ayda aynı tişörtün farklı bedenlerini almaktan kurtulursunuz. Ya da nasıl olsa zayıflarım mantığı ile küçük beden kıyafetlere yönelmeyin. Bu ve benzeri detaylar da para biriktirmeniz için size ciddi avantajlar sunar.

10. Dışarıya çıktığınızda para tuzaklarından uzak durun!

Dışarıya çıktığınızda güzergâhınız üzerinde alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeler, marketler, pastaneler… özetle sizi para harcamaya yönlendirecek yerlerden uzak durun. Tok dahi olsanız yemek kokuları başınızı döndürebilir. Vitrindeki elbisenizin albenisine kapılabilirsiniz.