Para kazanmak herkesin hayali. Çok para kazanmak, hızlı para kazanmak, kolay para kazanmak, helal para kazanmak, meşru yoldan para kazanmak. Amaç hep aynı. Farklı olan tek şey para kazanmak için yapılacak işler. Para kazanmak için yapılacak işler ise zamana, mekana, ülkeye göre değişiklik gösteriyor.

Para kazanmak günümüzde hem zorlaştı hem de para kazanmak için yapılan işler de değişti. Çok para kazanılan işleri analiz ettiğimizde para kazandıran işler ülkelere, gelişmişlik düzeyine, ülkelerde uygulanan yasalara, toplumun yapısına ve birçok kritere göre farklılık gösteriyor. Analizlerin ortak noktası ise hep aynı: Kolay ve hızlı çok para kazanmanın yolu farklılaşmaktan geçiyor. Uzmanlar çok sermaye olmadan farklılaşarak kolay, hızlı ve çok para para kazanmak için en çok yapılan ve başarıya ulaşan iş modellerini ise şu şekilde sıralıyor.

Para kazanmak için sosyal medyanın sihirli dünyasına girmek

En popüler para kazanma yöntemleri arasında ilk sıralarda gelen sosyal medya üzerinden para kazanmak geliyor Mesela; ürün satmak, ürün tanıtımını yapmak, takipçi oluşturarak aldığınız hitleri para çevirmek.

Sosyal medya denilince ilk akla gelenler, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Vine, Blogger gibi sosyal paylaşım platformları. Bu platformlarda ise çok hızlı para kazanmanın yolu paylaşımlarınızla dikkat çekerek oluşturduğunuz network ağında ürün satmaktan geçiyor. Satılan ürünlerin çeşidi ise sınırsız. Makyaj malzemelerinden gıda ürünlerine, teknolojiden spor ürünlerine kadar çok değişiklik gösteriyor.

Sosyal medyada para kazanmak için yapılacak diğer işlerin başında ise paylaşımlarınızın arasına reklam almaktan geçiyor. Tabii bunun için sosyal medya paylaşımlarınızın izlenmesi gerekiyor. Paylaşımlarınızı izletmek için verilen ipuçları arasında sosyal medyada ünlü olmak, ilginç ve orijinal içerikler, videolar paylaşmak, paylaşımlarınızı ünlü birine retweet ettirmek ya da paylaşmasını sağlamak, seo teknikleri kullanmak gibi tavsiyeler yer alıyor.

Paylaşımlarınızı Google aramalarında en üst sıraya çıkması da tavsiyeler arasında. Evet Google indekslerinde en üst sıraya çıkmanın bir yöntemi de seo tekniklerini kullanmak ise diğeri de Google üzerinden reklam vermek olarak gösteriliyor. Bu konuyla ilgili internetten birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Para kazanmak için e-ticaret sitesi kurmak

Para kazanmak için internet üzerinden satış yaparak para kazanmak da en çok kullanılan iş yöntemleri arasında. İnternet üzerinden satış yapmayı düşündüğünüz ürün veya hizmetle ilgili bir site kurmak ve bu siteden ürünlerinizin satışını sağlamak bu iş modelinin temel unsurları. Fakat uzmanlar internet üzerinden ilk defa satış yaparak para kazanmak isteyenlere kendi sitelerini kurmalarını önermiyorlar, özellikle az sermaye ile başlandı ise. Bu konuda öneriler şu şekilde çok ünlü satış mağazaları üzerinden dükkan kiralamak ya da direkt bu sitelerin sayfası üzerinden satış yapmak. Bu sitelere örnek, gittigidiyor.com, hepsiburada.com, sahibinden.com gibi satış siteleri verilebilir.

Site kurmak çok maliyetsiz gibi görünse de bu sitenin yazılım ve ürünlerinizin sitenizde tanıtımı, sitenizdeki ürünlerin Google aramalarında ilk sırada gelmesi gibi bir teknik olay projenizi başarısızlığa dönüştürebilir. Uzmanların önerisi ise İnternet üzerinden satış konusuna belirli bir tecrübeye ulaştıktan ya da tecrübeli iş ortakları ile tecrübe kazandıktan sonra kendi siteniz üzerinden satış yapmanız.

Franchising, bayilik, acenta gibi iş ortaklıkları kurmak

Para kazanmak için yapılacak işler arasında franchising, bayilik, acente gibi iş ortaklıkları kurmak en çok kullanılan iş modelleri arasında. Ürün Satışı veya hizmet satışı vermeyi düşünen ve tabii belirli bir sermaye ile iş kurmak isteyenler için önerilen bu iş modelleri iş dünyasının profesyonellerinin tercihleri içinde ilk sırada geliyor. Gerek franchising olsun, gerekse acente veya bayilik bu iş modelleri ile para kazanma projenizi hayata geçirmeden önce tecrübenize, bilginize, sermayenize bulunduğunuz lokasyona göre para kazanmayı planladığınız işi seçmekte fayda var. Franchising iş modelinin artıları ve eksileri, bayilik almanın ya da acente kurmanın avantaj ve dezavantajları üzerine de ciddi bir araştırma yapmanız emeğinizin ve sermayenizin boşa gitmemesi için çok önemlidir.

Uzmanlık sertifikası kiralayarak para kazanmak halen moda

Kalite standartları çerçevesinde artık her işin bir sertifikası olması gerekiyor. Emlakçılık, aşçılık, eczane işletmeciliği, sigorta brokerlığı, şoförlük eğitmenliği gibi birçok meslekte artık sertifika isteniyor. Gerekli eğitimleri almamış kişiler ise bu mesleği seçtiklerinde işyerlerinde sertifikaları kişileri ya çalıştırıyor ya da sertifikalarını kullanabiliyorlar. Bu sertifikalar ise genelde yıllık olarak kiralanıyor. Ayrıca dışarıdan satın alınan hizmetlerin bazılarında da sertifikalı kişilerin onayı gerekiyor. Mesela son zamanların gözde mesleği ve sertifikası iş yeri güvenliği sertifikası gibi.

Forex, vadeli piyasalar, borsa gibi finansal sektörlerde işlem yapmak

Son zamanlarda Forex piyasası veya vadeli piyasalar ya da kaldıraçlı piyasalarda işlem yapmak üzerine çok şey duymuşsunuzdur. Evet bugün finansal piyasalarda altın, gümüş, platin, pariteler, endeksler, hisse senetleri, emtialar gibi birçok enstrüman gurubunda işlem yaparak para kazanmak amacıyla işlem yapılıyor. Yatırımcıların bazılarının hikayesinde başarılı stratejiler var. Diğer para kazanma metotlarına göre riskli olmakla birlikte alınan finansal okuryazarlık eğitimleri ve deneme hesaplarda kazanılan tecrübelerle bu piyasalarda başarılı stratejiler geliştiren yatırımcılar yatırım fırsatlarını değerlendiriyorlar.