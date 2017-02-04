İndikatör Nedir?

İndikatörler aracılığıyla ortalama ve göstergelere bakarak al ve sat işlemleri yapılabilir. İndikatörler her zaman destek, direnç ve trend kırılımlarında pozisyona girmek için destekleyici unsurlar olarak görülebilir. İndikatörlere bakarak pozisyon almak ise risk teşkil edebilir. Bu sebeple mutlaka teknik analiz ile indikatörler desteklenmelidir. İndikatörlerin kullanılmasındaki en büyük amaç ise; piyasanın yönüne dair sinyal vermesidir. Ayrıca teknik analizin en önemli parçalarından biri olan indikatörlerin doğru kullanılması bir hayli önemlidir.

İşlem yaparken kullanılacak bazı indikatörleri şöyle sıralayabiliriz; Hareketli Ortalama( MA),MACD (Moving Average Convergence Divergence), Momentum, CCI, RSI.

Hareketli Ortalama( MA) Nedir?

Hareketli ortalama; işlem yaparken fiyatın içinde yer alan son X zamanının fiyat ortalamasını almak için kullanılan göstergedir.

Hareketli Ortalama Çeşitleri Nelerdir?