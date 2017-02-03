Karma Fon Nedir?

Karma fona değinmeden, fonun ne anlama geldiğini kısaca anlatalım. Fon; birikimleri değerlendirmek üzere birden fazla; devlet tahvili, hisse senedi, döviz, faiz getirili veya değerli maden gibi yatırım enstrümanlarında riski dağıtmak amacıyla oluşturulan portföydür. Karma fon ise; borçlanma senetleri, hisse senetleri, altın ve diğer değerli madenlerin en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin yüzde 20’sinden az olmayan fonlar olarak tanımlanabilir. Gelir amaçlı emeklilik fonları arasında yer alan karma fonun amacı ise; birikimlerin enflasyona karşı korunması, orta-uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırımları gerçekleştirerek enflasyonun üzerinde bir reel getiri sağlanmasıdır. Karma fonun, orta risk düzeyinde faize yatırım yaparak reel getiri sağlamayı isteyenler için uygun olduğu söylenebilir. Karma fonun yanı sıra esnek fon, hisse senedi fonu, kamu borçlanma fonu, özel sektör borçlanma araçları fonu, uluslararası borçlanma araçları fonu, uluslararası karma fon, büyüme amaçlı fonlar gelir amaçlı diğer emeklilik fonlarındandır.