İtalya ve büyülü bir tatil! Uzun zamandır gitmek isteyip de, her seferinde bir bahane ile ertelediğiniz İtalya tatiline çıkmanın zamanı gelmedi mi? Aşk kokan bir şehirde yeni yerler keşfedilir, yeni lezzetler tadabilir ve hiç unutamayacağınız anılar yaşayabilirsiniz. Unutmayın; hayat bekletmeye gelmez! Her ne kadar Akdeniz iklimin etkili olduğu bu ülkede bahar aylarında tatile çıkmak tercih edilse de, siz baharı beklemeyin. Tatil her mevsim güzeldir;)
İtalya’da gezilecek 5 yer
Büyülü şehir İtalya’da gezebileceğiniz 5 yeri şöyle sıralayabiliriz;
1Roma
Aşkın, modanın, sanatın ve yemeğin ülkesi İtalya’nın başkenti Roma tarih kokan bir şehir. Eski döneme ait kalıntıların olduğu bu şehirde gezebileceğiniz yerlerin başında ise aşk çeşmesi, İspanyol merdivenleri ve kolezyum geliyor. İtalya’nın 7 tepeli aşk şehri Roma, bir iki günde gezilecek bir yer değil. Bu büyülü şehre en az üç gününüzü ayırmalı ve bu şehri hakkını vererek gezmelisiniz. Gitmeden önce de mutlaka gezi planı oluşturmalı ve bu plan doğrultusunda Roma’yı keşfetmeye çıkmalısınız.
2Floransa
Büyülü bir güzelliğe sahip Floransa küçük ama çok farklı bir yer! Adeta masallardan fırlamış meydanlarıyla Floransa’da sanatsal eserlere bakmaya doyamayacaksınız.
Floransa’da gezilecek yerler birbirine yakın olduğu için çok rahat edebilirsiniz. O halde Floransa gezi rotanızda olması gereken başlıca yerleri şöyle sıralayabiliriz; Floransa katedrali, Floransa Piazza della signoria meydanı, Floransa Palazzo vecchio, Floransa Ponte vecchio köprüsü, Floransa Uffızı galerisi, Floransa Palazzo pıtti, Floransa Battistero di san giovanni vaftizhanesi ve Floransa Loggia del lanzi.
3Venedik
Venedik deyince akla ilk olarak tarihi dokular, kanallar, masalsı sokaklar ve geniş meydanlar geliyor. Buram buram romantizm kokan Venedik’te kısa bir keşfin ardından gondol sefası yaparak güzel anılarla evinize dönebilirsiniz.
4Milano
Moda severlerin uğrak yeri Milona’da çılgınca alışveriş yaparak kendinizi şımartabilirsiniz. Tarihi alış merkezi ve kendine has yapısıyla Milona’da adeta bir yıldız edasında dolaşabilirsiniz.
Milona’ya gitmişken de buralara mutlaka uğramalısınız; Milano Duomo Meydanı, Milano La Scale Tiyatro Müzesi, Milano Castello Sforzesco Kalesi.