İtalya’da gezilecek 5 yer

1 Roma

Aşkın, modanın, sanatın ve yemeğin ülkesi İtalya’nın başkenti Roma tarih kokan bir şehir. Eski döneme ait kalıntıların olduğu bu şehirde gezebileceğiniz yerlerin başında ise aşk çeşmesi, İspanyol merdivenleri ve kolezyum geliyor. İtalya’nın 7 tepeli aşk şehri Roma, bir iki günde gezilecek bir yer değil. Bu büyülü şehre en az üç gününüzü ayırmalı ve bu şehri hakkını vererek gezmelisiniz. Gitmeden önce de mutlaka gezi planı oluşturmalı ve bu plan doğrultusunda Roma’yı keşfetmeye çıkmalısınız.