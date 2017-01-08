Kış soğukları, kar derken üst üste giyilen kıyafetlerle korunmaya çalışılıyor. Kalın kıyafetlerin dahi ısıtmadığı durumlarda ise termal kıyafetler çözüm oluyor. Kalın giyinmeyi sevmeyenler için termal kıyafetler ise tercih sebebi.

Soğuk havalarla birlikte paltolar, montlar, atkı, şapka, kazaklar, hırkalar..üst üste giyilen bir dürü kıyafete rağmen yine de üşüyoruz diyenler için termal kıyafetler çok cazip. Termal kıyafetleri cazip hale getiren diğer bir durum ise kat kat giyinmeyi gerektirmemesi.

Termal kıyafetler neden tercih ediliyor?

*Termal kıyafetlerin tercih edilmesinde ki en büyük sebep vücut ısının yüzde 80’nini kıyafetin içine hapsetmesi. Diğer kıyafetler vücut ısını dışarı verirken termal kıyafetler vücut ısısını muhafaza ediyor.

*Termal kıyafetlerin cazip olan diğer bir yönü ise vücut ile uyum içinde olması, giyeni rahatsız etmemesi.

*Termal kıyafetler vücut ısısını kontrol eder. Isı kontrolü sağlayarak optimal nem transferi sağlarlar. Dolayısıyla terletmez ve bakteri üremesine neden olmazlar.

*Termal kıyafetler nefes aldıkları için vücudu kuru tutarlar. Vücut terlediğinde ise teri dışarı atarlar böylece kişi üşümediği gibi terlemeye karşı da korunmuş olur.

Termal kıyafet alırken nelere dikkat etmeli?

Vücut hareket ettikçe terler, terin vücutta kalması ise kasların tutulmasına ve hastalanılmasına neden olur. Termal kıyafetler teri dışarı ileterek vücudun kuru kalmasını sağlar. Bu sebeple termal kıyafetlerin kumaşları çok önemlidir. Termal kıyafetlerin bambu, breathable (nefes alabilen) bambu, modal, polyester, polyamid ve özel üretilmiş teknik ipliklerden yapılmış olması gerekmektedir. Termal kıyafet alırken kumaşının cinsini etiketinden kontrol etmelisiniz.

Termal ürün alırken gözeneklerinin sık olması önemlidir. Termal türü ürünler sık gözeneklidir ve cildin hava almasını sağlarlar. Alınan ürünlerin taklit olmamasına, termal ürünlerde uzmanlaşmış olmasına dikkat edilmelidir.