Çeklerde karekod ya da QR kod uygulamalı çek nedir?

Karekodlu (QR code) çek uygulaması ile dünyada bir ilke imza atarak çek sahteciliğinin ve karşılıksız çek yazılmasının önüne geçmeyi amaçlayan Türk Devletinin bu uygulaması, ticarette ve finans sektöründe benimsendi. Peki, karekodlu çek uygulaması nedir?

Çek sahteciliğinin ve karşılıksız çek yazılmasını engellemek amacıyla 2016’yılının Haziran ayında yürürlüğe giren karekodlu çek uygulaması çek kullanan ve çek sahteciliğinden mağdur olanların imdadına yetişti. Finans sektörü özelikle bankacılık sektöründe hızla benimsenen karekodlu çek uygulaması ile keşidecinin çek ödeme geçmişi hakkında detaylı olarak bilgi alınması imkanı sağlandı.

Karekodlu çek nedir ve avantajları nelerdir?

Karekodlu çek; karekodlar ya da diğer söylemi ile QR kod yerleştirilmiş çeklere verilmiş isimdir. Karekod bildiğiniz üzere kare ve dikdörtgen olarak basılmış iki boyutlu barkotlardır. Karekodlar, kodu yerleştiren kişinin vermek istediği bilgi ya da tanıtım içeriklerine, hazırlayan kişinin amacına göre hazırlanır.

Karekodlu çek niçin kullanılır?

Karekodların ilaç sektöründen turizme, ürün tanıtımından medyaya birçok alanda kullanılmasının sebebi barkodlara göre çok daha fazla bilgiyi içermesidir. Dolayısıyla çek karnesinde karekod uygulanmasının sebebi de budur. Çek karnesinin üzerine yerleştilen karkodlar ile çeki düzenleyen keşidecinin tüm bilgilerine ulaşılabilir. Mesela; çek yaprağının üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığı, çeklerini düzenli ödeyip ödemediği gibi birçok bilgiye ulaşılabilir.

Karekodlu şek kullanımının en büyük avantajı, karşılıksız çek veya çek sahteciliğine maruz kalınmamasıdır. Ticari zarara uğramaktan kurtaran karekodlu çekler sayesinde ekonomi de zarar görmemektedir.

Karekodlu çek nasıl alınır?

Karekodlu çek alınması çok kolaydır. Çek alınan bankadan karekodlu çek istemek yeterlidir.

Karekodlu çek nasıl okunur?

Karekodlu çeklerin okunması ise cep telefonlarına ya da bilgisayarlara indirilen karekodlu çek okuma uygulamaları ile çok kolaydır ve bu uygulamalar ücretsizdir.

Karekodlu çekte hangi bilgiler yer alır?

Karekodlu çekte karekodu okutan kişi şu bilgilere ulaşır;

Karekodlu Çek Raporu ile keşidecinin;

1. İbraz edilen ilk çek tarihi

2. İbraz edilen son çek tarihi

3. Ödenen çeklerin sayısı ve tutar bazında oransal dağılımı

4. Arkası yazılan ve gecikmeli ödenen çeklerin sayısı ve tutar bazında oransal dağılımı

5. Arkası yazılmış ve halen ödenmemiş çeklerin sayısı ve tutar bazında oransal dağılımı

6. Bu bilgilerin son 1-3-12 ay ki kırılımı

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