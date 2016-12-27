Kayıt dışı ekonomi; yasa dışı ekonomi, gayri resmi ekonomi, enformel ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır.

Ekonomi nedir?

Yunanca “oikos ve nomos” sözcüklerinin birleştirilmesi ile oluşturulan ekonomi; ticaret, dağıtım, üretim, tüketim, ithalat ve ihracatı inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.

Kayıt dışı ekonomi nedir?

Yasa dışı ekonomi, gayri resmi ekonomi, enformel ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılan kayıt dışı ekonomi; kayda geçirilmeyen dolayısıyla da denetlenemeyen faaliyetler olarak ifade edilebilir.

Kayıt dışı ekonomi denildiği zaman daha batı ülkelerinde, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ve gibi yasal olmayan sektörler akla gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise bunlarla beraber hizmet ve eşya akımlarının belgelendirilememesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri Nelerdir?

Malî Nedenler

Vergi Oranlarının Yüksekliği

Vergi Sisteminin Karmaşıklığı

Harcamaların Önemli Bir Kısmı Gider Yazılamaması

Malî Müşavirlerin Rolü

Ekonomik Nedenler

Enflasyon

Gelir Dağılımında Adaletsizlik

Ekonomideki Genel Verimsizlik Düzeyi

Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Ekonomik Yasaklar

3.Siyasal Nedenler

İdarî Nedenler Ahlakî Ve Sosyal Nedenler

Kayıt Dışı Ekonomiyi Ölçme Yöntemleri Nelerdir?