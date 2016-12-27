Ekonomi nedir?
Yunanca “oikos ve nomos” sözcüklerinin birleştirilmesi ile oluşturulan ekonomi; ticaret, dağıtım, üretim, tüketim, ithalat ve ihracatı inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.
Kayıt dışı ekonomi nedir?
Yasa dışı ekonomi, gayri resmi ekonomi, enformel ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılan kayıt dışı ekonomi; kayda geçirilmeyen dolayısıyla da denetlenemeyen faaliyetler olarak ifade edilebilir.
Kayıt dışı ekonomi denildiği zaman daha batı ülkelerinde, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ve gibi yasal olmayan sektörler akla gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise bunlarla beraber hizmet ve eşya akımlarının belgelendirilememesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri Nelerdir?
- Malî Nedenler
- Vergi Oranlarının Yüksekliği
- Vergi Sisteminin Karmaşıklığı
- Harcamaların Önemli Bir Kısmı Gider Yazılamaması
- Malî Müşavirlerin Rolü
- Ekonomik Nedenler
- Enflasyon
- Gelir Dağılımında Adaletsizlik
- Ekonomideki Genel Verimsizlik Düzeyi
- Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Ekonomik Yasaklar
3.Siyasal Nedenler
- İdarî Nedenler
- Ahlakî Ve Sosyal Nedenler
Kayıt Dışı Ekonomiyi Ölçme Yöntemleri Nelerdir?
- Doğrudan Ölçme Yöntemi
- Dolaylı Ölçme Yöntemi
- GSMH Yöntemi
- Parasalcı Yaklaşım
- İstihdam Yaklaşımı
- Vergi İncelemeleri Yoluyla Ölçme Yaklaşımı