Rezerv para Nedir?

Rezerv saklama ve biriktirme anlamına gelmektedir. Rezerv para ise; uluslararası para piyasaları ve merkez bankalarının portföylerinde bulundurduğu döviz ve altın cinsinden varlıkları ifade eder. Merkez bankaları döviz ve altını rezerv varlık olarak ellerinde bulundurur. Sebebi de; yaşanan olumsuz durumlara karşı bir nevi tedbir almaktır. Nasıl insanlar gelecekte yaşanabilecek kötü durumlar ihtimaliyle tasarruf ve birikim yapıyorsa, merkez bankaları da bünyelerinde rezerv para bulundurarak olası risklere karşı önlem almayı tercih ediyor.

İstikrarlı bir ekonomi, dünya ticaretinde yaygın olarak kullanılması, döviz piyasalarında kolay bir şekilde alınıp, satılabiliyor olması bir para biriminin rezerv para olabilmesi için yeterlidir.

Dolar rezerv bir paradır. Doların rezerv para olmasının en büyük sebebi de; dünya ticaretinde yaygın olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Rezerv para olması ve dünya genelinde pek çok merkez bankasının bilançolarında yer alması nedeniyle de dolar en çok işlem gören para birimleri arasında yer alıyor. Doların yanı sıra Euro, İngiliz sterlini, Japon Yeni ve İsviçre Frangı da rezerv para olarak örnek verilebilir.