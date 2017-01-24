Majör ve Minör Parite Nedir?

Herhangi bir ülke para biriminin, bir diğer ülke para birimi karşısındaki değeri parite olarak adlandırabilir. Bir örnekle pariteyi açıklayalım. Örneğin; dolar/ TL paritesi, doların TL karşısındaki değerini ifade eder. Paritenin tanımının ardından parite çeşitlerini ele alalım. Pariteler; majör, minör ve egzotik olarak sıralanabilir. Majör pariteler; yüksek işlem hacmine sahip olan popüler döviz çiftleridir. 7 tane majör parite vardır; EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. En çok işlem gören para birimleri olan majör paritelerin yatırımcılar tarafından tercih edilmesinin sebebi; daha az risk içermesi ve diğer paritelere oranla daha istikrarlı olmasıdır. Ayrıca bir para birinin çok işlem görmesi o ülkenin ekonomisinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bu sebeple ekonomileri iyi olan ülkelerin para birimlerinde daha fazla işlem yapılmaktadır.

Minör pariteler nelerdir?

Minör pariteler; majör paritelere kıyasla daha düşük işlem hacmine sahip para birimleridir. Yeni Zelanda Doları (NZD), Güney Afrika Cumhuriyeti Rantı (ZAR), Singapur doları (SGD) en çok tercih edilen minör paritelerdendir.

Egzotik parite nedir?

Minör paritelerden daha az işlem gören para birimleri de egzotik pariteler şeklinde tanımlanabilir. Başlıca egzotik pariteleri şöyle sıralayabiliriz;

USD-PLN/ Amerikan Doları- Polonya Ziloti Krona

USD- SEK/ Amerikan Doları- Danimarka Krona

USD- NOK/ Amerikan Doları- Norveç Krona

USD- SGD/ Amerikan Doları- Singapur Doları

USD-DKK/ Amerikan Doları- Danimarka Krona

USD-ZAR/ Amerikan Doları- Güney Afrika Rantı Krona

USD-MXN/ Amerikan Doları-Meksika Peso Krona

EURO-SEK/ Euro- İsveç Krona

Paritelerin tanımlarının ardından şimdide baz ve karşıt dövize değinelim.

Baz döviz-karşıt döviz nedir?

İşlem gerçekleştirilen bir paritede ilk para birimine baz döviz, ikinci para birimine ise karşıt döviz denir. İlk para birimi pozisyon büyüklüğünü tanımlarken, ikinci para biriminden de kar-zarar durumu hesaplanır. Örneğin; dolar/TL döviz paritesinde dolar baz, TL de karşıt dövizdir.

Global bir finans piyasası olan Forex’te majör, minör, egzotik paritelerin yanı sıra hisse senedi, endeks olmak üzere pek çok enstrümanda 5 gün 24 saat boyunca alım-satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Her geçen büyüyen işlem hacmi ve ürün çeşitliliği baz alındığında bu piyasanın yatırımcılara pek avantaj sunduğu görüyoruz. Siz de Forex dilediğiniz enstrümanda işlem yaparak tasarruflarınızı değerlendirebilirsiniz.