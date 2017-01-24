Piyasalar güne nasıl başladı? 24.01.2017

Yen, Başkan Donald Trump’ın Amerika’nın ticaret ortaklıklarını hedef alarak harekete geçmesinin ardından Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası kazançlarını geri verirken, Asya hisse senetleri dalgalı seyretti. Dolar, Hazine Bakanlığı’na aday gösterilen Steven Mnuchin’in güçlü doların ABD ekonomisine zarar verebileceğini açıklaması sonrası gösterdiği kayıplarını geri aldı.

Japonya para birimi yen, Temmuz ayından bu yana en büyük kazancını gerçekleştirdikten sonra düştü ve MSCI Asya Pasifik Endeksi kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandı. Tokyo’da hisse senetleri düşerken, Hong Kong ve Avustralya hisseleri değer kazandı. Altın, Kasım ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeden gevşedi ve 10 yıl vadeli Avustralya tahvillerinin faizi düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Yatırımcılar yeni ABD yönetiminin seçim kampanyası sırasında büyümeyi desteklemeye ve kamu harcamalarını artırmaya yönelik taahhütlerinin detaylarını beklerken, Trump’ın ilk icraatları dış ticaret hedefledi ya da şirketleri ABD içinde daha fazla yatırıma zorlamak oldu. Mnuchin Çin’in dış ticaret ve kur politikalarına ilişkin endişelerini dile getirdi ve yönetimin altyapı harcamalarında odaklanacağını söyledi. Başkan Trump “çok büyük” sınır vergisi uygulanacağının söüzünü verdi ve ABD’nin Trans-Pasifik Ortaklığı’na son veren talimatı imzaladı. Trum ayrıca haftasonu yaptığı açıklamada Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını (NAFTA) da yeniden müzakere edeceğini duyurmuştu.

Sydney’de CMC Markets Asia Ltd. baş analisti Ric Spooner, “Yeni yönetimin ilk birkaç günü, korumacı politikalara ilişkin söylemlere sahne olurken, teşvik tedbrilerine ilişkin henüz fazl bir bilgi yok,” dedi ve “Serbest ticaret anlaşmalarının bı-ozulması ve sınır vergisi uygulaması piyasalarda dolar için olumsuz olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Hazine Bakan adayının doların gücüne ilişkin endişelerini dile getirmesi de dolara yardımcı olmadı” şeklinde görüş bildirdi.



Para yöneticileri bu hafta, Google’ın ana şirketi Alphabet Inc. ve Alibaba Group Holding Ltd. gibi önemli şirketlerden gelecek kar rakamlarını bekliyor.

Para Birimleri

*Yen dolar karşısında, dün yüzde 1.7 sıçradıktan sonra yüzde 0.2 düşerek, Tokyo saati ile 10:57’de 112.94 seviyesine geriledi. Avustralya doları yüzde 0.2 yükseldi ve Yeni Zelanda doları yüzde 0.1 güçlendi. Her iki para birimi de en son Kasım ayında gördüğü seviyeerin yakınında seyretti.

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Pazartesi günü yüzde 0.7 düştükten sonra yüzde 0.2 gerileyerek 8 Aralık’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Endeks dört hafta üst üste düştü ve bu Şubat ayından bu yana en uzun haftalık kayıp serisiydi.

Hisse Senetleri

*Japonya’da Topix Endeksi yüzde 0.3 düşerken, Nikkei 225 Endeksi fazla değişmedi.

*MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.2 kazanç ile yüzde 0.1 kayıp arasında dalgalandı.

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi, iki gün düştükten sonra yüzde 0.4 yükselirken, Yeni Zelanda hisseleri yüzde 0.3 geri çekildi ve Güney Kore’de Kospi Encdeksi yüzde 0.2 düştü.

*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, spot endeksin dün yüzde 0.3 düşmesinin ardından fazla değişmedi.

*Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.4 düşerek Aralık’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Tahviller

*Avustralya tahvilleri, ABD Hazine tahvillerini izleyerek değer kazandı ve 10 yıllıkların faizi 5 baz puan düşerek yüzde 2.71’e indi.

*ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, Pazartesi günü yedi baz puan düştükten sonra fazla değişmeyerek yüzde 2.40’ta kaldı. Tahviller, Trump’ın iş dünyasının önde gelen isimleri ile yaptığı toplantıda, ithalata “çok büyük sınır vergisi” getirileceğini söylemesinin ardından rallisini sürdürdü.

Emtia

*Altın, Pazartesi günü yüzde 0.7 yükseldikten ve 1,220.26 dolar ile iki ayın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra yüzde 0.1 geriledi.

*Batı Teksas Petrol ü (WTI) yüzde 0.4 yükselerek varil başına 52.98 dolara tırmandı. Kontrat, ABD’de aktşf Petrol kuyusu sayısının üç yılı aşkın sürenin en hızlı artışını göstermesi ve bunun da OPEC’in küresel arz fazlasını azaltma çabalarını zorlaştırması ile birlikte dün yüzde 0.9 artmıştı.

Kaynak:Bloomberg HT