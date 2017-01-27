Multitasking Nedir?

İngilizce multi ve tasking kelimelerinin birleşiminden oluşan multitasking, çoklu işlem, çoklu görev, aynı anda birden çok iş yapma anlamına gelmektedir. Son dönemde iş ilanlarında sıklıkla rastlamaya başladığımız multitasking, Bir işi yaparken diğerine hızla geçiş yapabilme, birden fazla projeyle ilgilenebilme, sürekli değişiklik gösteren iş dinamiklerine hızla ayak uydurabilme. Bunlar kişinin kapasitesini, hızlı düşünme yetisini, zekasının çevikliğini gösterir.

Multitasking’e eleştiriler

Her ne kadar aranılan bir özellik olsa da multitasking konusunda önemli eleştiriler bulunmaktadır. Bu eleştiriler arasında en önemli eleştiri; multitasking’in önemsiz bilgileri filtrelemeyi ve düşünceleri organize etmeyi zorlaştırarak, yapılan işin etkinliğini ve niteliğini azaltmasıdır.

Araştırmalara göre, multitasking kaynaklı kognitif kayıpların kalıcı olma olasılığı gündeme gelmektedir. İngiltere’nin Sussex Üniversitesi’nde yapılan çalışmada birden fazla ekranla zaman geçiren kişilerin beyin MR görüntüleri incelenmiş. Bu kişilerin diğerlerine göre, kortekslerinin ön bölümlerinin daha az yoğunluğa sahip olduğu gözlemlenmiştir. Beynin bu bölümü empati kurma ve duyguların kontrolünden sorumlu alandır. Araştırmanın sonuçları birebir multitasking’e bağlanacak kadar detaylı değildir ancak henüz multitasking’in yararlarından söz eden bir çalışma bulunmamaktadır.