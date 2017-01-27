Piyasalar güne nasıl başladı? 27.01.2017

Yen, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) tahvil alımına gitmesinin ardından son bir haftanın en büyük kaybını gösterirken, Japon tahvilleri değer kazandı. Japonya hisse senetleri, Asya’da bazı piyasaların ay takvimine göre yeni yıl tatili dolayısıyla kapalı olması nedeniyle düşen işlem hacmi ile birlikte değer kazandı.

Yen, BOJ’un alımlarının 10 yıl vadeli tahvillerin faizinin yükselmesine izin verilmeyeceğini işaret etmesinin ardından düşüşünü ikinci güne taşıdı. Japonya’da Topix Endeksi Aralık 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaşırken, Avustralya hisse senetleri de değer kazandı. Standard & Poor’s 500 Endeksi (S&P 500) Perşembe günü tüm zamanların en yüksek seviyesinden hafifçe gerilerken, ilk kez 20,000 seviyesinin üstüne tırmanan Dow Jones Endeksi bir rekor daha kırdı. Petrol varil başına 53 doların üzerinde seyrederken, altın son üç ayın en uzun düşüş dönemini gerçekleştirmeye yöneldi.

ABD’de dün açıklanan veriler, artan tahvil faizlerinin geçen ay konut satışlarını olumsuz etkilerken, işsizlik başvurularının tahmin edilenden daha hızlı arttığını gösterdi ve bu durum, ABD’de büyümenin düzensiz bir şekilde gerçekleştiğine ilişkin işaretlerin sürdüğünü gösteriyor. Japonya’a tüketici fiyatları üst üste 10’uncu ayda da düştü, ancak düşüşün hızı yavaşladı. Enflasyondaki düşüşün yavaşlaması, bu yıl enflasyona dönüş olacağı beklentilerini destekliyor.

Çin, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam’da piyasalar Cuma günü yeni yıl tatili nedeniyle kapalı. Malezya ve Singapur piyasaları yarım gün çalışacak.

Hisse Senetleri

*Japonya’da Topix Endeksi Tokyo saati ile 11:30’da yüzde 0.4 yukarıda seyrediyordu.

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi, Perşembe günü tatil nedeniyle verilen bir gün aranın ardından yüzde 0.6 yükseldi. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.1 düşerken, Singapur’da Straits Times Endeksi yüzde 0.2 tırmandı.

*S&P 500 Endeksi Perşembe günü, ilk kez 2,300 seviyesinin üzerine çıkmasınn ardından yüzde 0.1 düşerek 2,296.68 puandan kapandı.

Para Birimleri

*Yen dolar karşısında, önceki seansta yüzde 1.1 düştükten sonra yüzde 0.3 daha gerileyerek 114.89 seviyesine geriledi.

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg DOlar Spot Endeksi yüzde 0.1 yükseldi. Endeks Perşembe günü yüzde 0.6 tırmandı. Doların seyrini gösteren endeks, 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördükten sonra, üsst üste beşinci haftayı da düşüşle geçerek Mayıs 2015’teb vy yana en uzun düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.

*Meksika pesosu, Meksika Devlet Başkanı’nnın ABD Başkanı DOnald Trump ile görüşmesinin iptal etmesinin ardından yüzde 0.5 düştü ve Perşembe günkü yüzde 0.7’lik kaybını daha da büyüttü.

Tahviller

*Japonya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, BOJ’un 5 ila 10 yıl vadeli tahvil alımlarının miktarını artırmasının ardından iki baz puan düşerek yüzde 0.07’ye indi.

*Avustralya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi altı baz puan yükselerek yüzde 2.79’a çıkarken, Yeni Zelanda’nın 10 yıllıklarının faizi dört baz puan yükselerek yüzde 3.40’a ulaştı.

*ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi bir baz puan yükselerek yüzde 2.51’e çıktı. Bu kağıdın faizi Perşembe günü, 28 milyar dolarlık yedi yıl vadeli tahvil ihalesinde doğrudan olmayan alıcılardan rekor miktarda talep gelmesinin ve bunun yabancı merkez bankaları ve yatırım fonlarından alımları işaret etmesinin ardından bir puan düştü.

Emtia

*Altın New York’ta yüzde 1 düştükten sonra yüzde 0.2 değer kaybederek ons başına 1,186.25 dolara geriledi. Altın üst üste dördüncü haftayı da düşüşle gerek, Ekim ayından bu yana en uzun haftalık düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.

*BAtı Teksas Petrol ü (WTI), OPEC ve diğer üreticilerin taahhüt ettikleri üretim kısıntılarına uyacaklarına ilişkin iyimserliğina rtması ile birlikte yüzde 2 artarak yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra varil başına 53.85 dolar civarında seyretti.

Kaynak: Bloomberg HT