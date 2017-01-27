Youtuber Nedir?

Youtuber; Youtube yayıncısı anlamına gelmektedir. Youtube yayıncısı oluşturduğu Youtube kanalına videolar yükleyen kişidir. Özellikle son bir kaç yıl içinde hem dünyada hem de Türkiye’de Youtuber’lık yapan kişi sayısı arttı. Yani Youtube sadece video izlenilen bir kanal olmanın yanı sıra doğru kullanıldığı takdirde bir gelir kaynağı da olabilir. Ülkemizde Youtuber’ların aylık ortalama kazançları ise 20-30 bin arasında değişiyor. 2016 yılında en çok para kazanan ilk 10 Youtube kanalını ise şöyle sıralayabiliriz; Netd Müzik, Oha Diyorum, Yap Yap, Enes Batur, Burak Oyunda, Oyun Delisi, Orkun Işıtmak, Cem Yılmaz, Web Tekno, Ruhi Çenet Videoları. Türkiye’de en çok ilgi gören Youtube kanalların başında ise oyun, teknoloji, moda, makyaj kategorisi geliyor. Bu kategoriler de ya da bunların dışında farklı bir konsept oluşturarak siz de çok para kazanan bir Youtuber olarak isminizi duyurabilirsiniz.