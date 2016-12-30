Nasdaq Nedir?

Nasdaq, National Association of Securities Dealers Automated Quotations kelimelerinin kısaltmasından oluşan Amerika’nın en popüler borsalarındandır. Nasdaq 4 Şubat 1971’de New York’ta kurulan özel bir borsasıdır. 1971’den bu yana hızlı bir büyüme kaydeden Nasdaq Amerika’nın en büyük üçüncü borsası olarak görülmektedir. Nasdaq Borsa’sı bünyesinde bulunan Nasdaq 100 Vadeli Endeksi; piyasa değeri en yüksek 100 hisse senedinden oluşmaktadır. Nasdaq 100 Vadeli Endeksi; teknoloji şirketlerinin çoğunlukta olduğu bir endeks olduğundan teknoloji endeksi olarak tanımlanmaktadır. Nasdaq Endeksi’nde telekomünikasyon, toptan, perakende, ticaret, bio-teknoloji, bilgisayar donanım ve yazılım alanında hizmet veren şirketler yer almaktadır. Bu şirketlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz; Google, Apple, Amazon, Marriott, Comcast, Cisco, eBay, Viacom, Oracle,.

Nasdaq 100 endeksi, 2008 yılında Amerika’da meydana gelen Lehman Brothers krizinde 1017 dolar ile tarihinin en düşük seviyesini gördü. 2015 Nisan ayında ise 4554 dolar ile tarihi en yüksek seviyeyi kaydetti.

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