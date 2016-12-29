Kendi işinizin patronu olmak için yapmanız gerekenler nelerdir?

2017’de artık kendi işinizin patronu olmaya mı karar verdiniz, ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Veya aklınızda çok güzel bir yatırım fikri mi var ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz?

Eğer, iş aramaktan yorulmuş olsanız bile yeni bir iş kurmak haliyle gözünüzü korkutabilir. İş hayatınızın kontrolünü elinize almak korkutucu gözükse bile, unutmayın ki hiçbir şey yapmamak daha kötüdür.

Ve sakın aklınızdan çıkarmayın; kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için bir iş kurarsanız, işte o zaman kimse sizi tutamaz…

İşte “işi kolay kılmanın” yolları: