Kendi işinizin patronu olmak için yapmanız gerekenler nelerdir?

2017’de artık kendi işinizin patronu olmaya mı karar verdiniz, ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Veya aklınızda çok güzel bir yatırım fikri mi var ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz?
Eğer, iş aramaktan yorulmuş olsanız bile yeni bir iş kurmak haliyle gözünüzü korkutabilir. İş hayatınızın kontrolünü elinize almak korkutucu gözükse bile, unutmayın ki hiçbir şey yapmamak daha kötüdür.
Ve sakın aklınızdan çıkarmayın; kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için bir iş kurarsanız, işte o zaman kimse sizi tutamaz…
İşte “işi kolay kılmanın” yolları:
1Sevdiğiniz işe odaklanın
Ne olursa olsun ilk önce işinizi planlamaya başlamadan önce, ilgi alanlarınızı ve sevdiğiniz işleri düşünün. Patronu olacağınız işi severek yapabilecek misiniz? Bu soruya vereceğiniz cevap, başarıya giden yolda size rehberlik edecek. Çünkü yapacağınız işte başarılı olmak ve zorlukların üstesinden gelebilmek için işinizi seviyor olmanız gerekiyor.
2Bir fikir bulun
Değişen ve gelişen dünya ile birlikte insanların ihtiyaçları da değişti ve gelişti. Bu bağlamda, insanların neye, niçin ihtiyaç duyduğunu, neleri istediğini ve ilgi alanlarının neler olduğunu düşünüp, bunları bir iş fikrine dönüştürün. Bu noktada illa yeni bir ürün sunmanız gerekmiyor, insanların kullandıkları bir şeyi yeniden formatlayarak, farklı bir şekilde sunabilirsiniz.
3Plan yapın
İşinize başlamadan önce, mutlaka bir iş planı oluşturun. Bu iş planını oluştururken, gazetecilerin haber yazarken kullandığı 5N 1K yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularını kendinize adapte edin. Ayrıca, kuracağınız iş konusunda mutlaka piyasa araştırma yapın.
4Tavsiye alın
Profesyonellerden ya da yapmak istediğiniz iş konusunda bilgi sahibi olan kişilerden sizin için önerilerde bulunmalarını isteyebilirsiniz. Ne kadar çok ve ne kadar birbirinden farklı öneriyi bir araya getirirseniz, o kadar rahat bir şekilde olacakları önceden kestirebilirsiniz.
5Dikkatli olun
Yeni bir iş kurmak için bir şeyleri satmak fikrini hiçbir zaman aklınıza getirmeyin. Kuracağınız işin başarısız olma riski olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. O yüzden, örneğin, ofis kirası ödemek yerine ilk başlarda evinizi ofis olarak kullanabilirsiniz. Ve işler yoluna girdiği zaman kendinize bir ofis kurabilirsiniz.
6Finansal durumunuzu iş kurmaya hazır hale getirin
Hemen hemen tüm bankalar kredi verirken çok nazlı davranırlar. Başvurularınıza ret cevabı alma konusunda hazırlıklı olun ve asla yılmayın. Alacağınız redin yanıtı, bir sonraki “olumlu” cevabı için bir basamak oluşturacağını aklınızdan çıkarmayın.
Ve son olarak yaptığınız hatalardan ders almasını bilin. Yeni bir iş kurma noktasında, çoğu zaman Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. İnsanların tecrübelerinden yararlanın, ama öğrenilmiş çaresizliklerinden de etkilenmeyin.