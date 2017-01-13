Sağlık sigortası nedir?

Sağlık sigortası; herhangi bir hastalık, yaralanma ve kaza sonucu oluşan sağlık giderlerinin karşılanmasını kapsayan sigorta türüdür. Günümüzde yoğun çalışma temposu stres ve çeşitli sebeplerle beraber sağlık problemleri giderek artıyor. Hal böyle olunca akıllara ilk olarak sağlık sigortası geliyor. Ülkemizde ise Genel Sağlık Sigortası(GSS) sistemi uygulanıyor. Peki, nedir GSS? 2012 yılında yapılan yeni düzenlemeyle birlikle başlayan Genel Sağlık Sigortası sistemi, sağlık güvencesi olmayan kişilerin ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için oluşturulan sigorta sistemidir. 18 yaşını doldurmuş ve sigortası olmayan herkes genel sağlık sigorta hizmeti kapsamına giriyor. Genel Sağlık Sigortası’nın yanı sıra sigorta şirketleri de pek çok alternatif sunuyor. Bu hizmetten faydalanmak için de özel sağlık sigortası yaptırmak gerekiyor. Bir kişinin hastalık ve kaza sonrasındaki masraflarının karşılanması için oluşturulmuş ücretli sigorta olan özel sağlık sigortası, devlet hastanelerin yanı sıra sigorta yaptırdığınız şirketin anlaşmalı olduğu tüm özel hastanelerde sağlık hizmeti almanıza olanak tanır.