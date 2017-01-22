Müzik dinleyerek nasıl para kazanılır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte internetten para kazanma yolları da gün geçtikçe çoğalıyor. Hem eğlenerek hem de öğrenerek para kazanmak için birçok uygulama hayata geçiyor. O yollardan biri de müzik dinlemek. Müzik dinleyerek para kazanabilir böylelikle ekstra gelir elde edebilirsiniz.

Müzik dinleyerek para kazanmak mı? Evet, müzik dinleyerek para kazanmak mümkün! Nasıl mı? İşte müzik dinleyerek para kazanmanın yolları:

Şarkı dinleyerek para kazanın

SlicethePie web sitesinde hesap oluşturabilir ve çevrimiçi müzik dinlerken anında para kazanmaya başlayabilirsiniz. Çevrimiçi müzik servisi 7 gün 24 saat erişilebilir durumdadır. Bu site müziği 90 saniyeliğine dinledikten sonra müzikle ilgili kısa bir inceleme yazmak üzerine kurulu. Her şarkının fiyatı 15 senttir. Ödemenizi yalnızca 10 dolara ulaştığında çekilebilirsiniz. Tabii şu noktalarda dikkat etmekte fayda var; site ABD ve Avrupa’da yaşayan insanlar içindir. Ayrıca üyelik alırken mail adresinizi PayPal hesabınızın bağlı olduğu e-posta adresi olarak girmelisiniz. Siteye üye olurken yaşadığınız ülkeyi Avrupa ya da Amerika olarak belirlemelisiniz. Kayıt olurken adres bilginizi Türkiye olarak girerek sisteme üye olabilirsiniz.

Para kazandıran uygulama: Musicxray

Müzik dinleyerek para kazandıran sitelerden biri de Musicxray. Bu siteden faydalanmak için Facebook hesabınızı site ile senkronize etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra site üzerinde dinlediğiniz şarkıları birbirinden ne kadar uzak türde seçerseniz şarkı alma ihtimaliniz artabilir. Musicxra her şarkı başına 10 cent ödeme yapıyor ve hesabınızdaki para 20 dolara ulaştığında PayPal hesabınıza gönderebiliyorsunuz.

Müzik dinleyerek para kazanmanın yolu: Hit Protector

Müziği çok seviyorsanız müzik dinleyerek para kazanmak tam size göre. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Tabii ki Hit Protector sitesiyle. Bu sitede diğer iki site gibi müzik dinleyerek para kazandırıyor. Hit Protector da her gün belirli sayıda dinlemeniz için şarkı gönderiliyor ve bu şarkıları en az 90 saniye dinledikten sonra şarkı hakkında yorum yapmanız isteniyor. Dinlediğiniz her şarkıdan bir kaç puan kazanıyorsunuz ve belli bir puan seviyesinde geldikten sonra isterseniz bu puanları online alışveriş mağazalarında hediye çekine dönüştürebilir ya da PayPal hesabınıza iletebilirsiniz.